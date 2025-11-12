उज्जैन को सीएम मोहन यादव देंगे बड़ी सौगात, शुरू होगा 8000 करोड़ का मेगा सोलर प्रोजेक्ट

जिले में लगातार बड़े उद्योगों की आमद हो रही है। पेप्सीको, आयशर के बाद अब जैक्सन ग्रुप भी यहां निवेश कर रहा है। जैक्सन ग्रुप बरंडवा उद्योगपुरी में दो चरणों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में प्लांट मेला प्लांट स्थापित करेगा। 14 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा बरंडवा में जैक्सन ग्रुप के मेगा सोलर प्रोजेक्ट सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन और लोकार्पण प्रस्तावित है। यह कार्यक्रम प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और सोलर उपकरणों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। विश्वस्तरीय जैक्सन ग्रुप के निवेश से उज्जैन के साथ ही जिले के तराना तहसील के ग्राम बरंडवा, कनासिया और शाजापुर जिले के मक्सी में औद्योगिक विकास का नया युग प्रारंभ होने की उम्मीद है।