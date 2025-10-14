180 फुटबॉल खिलाड़ी उमरिया के अमर शहीद ग्राउंड में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा



प्रतियोगिता को शुभारंभ करते हुए विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल भावना के साथ खेलें। हार जीत को मन में नहीं रखें , बल्कि और अच्छे खेल का प्रदर्शन कर ग्राम, जिला, राज्य व देश का नाम रोशन करें। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन उमरिया जिले में होगा, जो उमरिया के लिए गौरव की बात है। उन्होंने खिलाडिय़ों से कहा कि बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की टीम में शामिल हों। कार्यक्रम को आशुतोष अग्रवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का पालन प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी आर एस मरावी ने प्रस्तुत किया।