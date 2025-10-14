180 फुटबॉल खिलाड़ी उमरिया के अमर शहीद ग्राउंड में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

स्टेडियम ग्राउंड में शालेय राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 13 से 17 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिता
अमर शहीद स्टेडियम ग्राउंड उमरिया में 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली 69वीं राज्य स्तरीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को किया गया। प्रतियोगिता में शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, सागर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, नर्मदापुरम, जन जातीय कार्य विभाग संभाग के 180 खिलाड़ी के साथ ही 40 आफीशियल्स सहभागिता निभाएंगे। पहले दिन भोपाल एवं इंदौर की टीम के बीच मैच खेला गया।
प्रतियोगिता को शुभारंभ करते हुए विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह ने कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल भावना के साथ खेलें। हार जीत को मन में नहीं रखें , बल्कि और अच्छे खेल का प्रदर्शन कर ग्राम, जिला, राज्य व देश का नाम रोशन करें। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के बाद दिसंबर माह में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता का आयोजन उमरिया जिले में होगा, जो उमरिया के लिए गौरव की बात है। उन्होंने खिलाडिय़ों से कहा कि बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर की टीम में शामिल हों। कार्यक्रम को आशुतोष अग्रवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का पालन प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी आर एस मरावी ने प्रस्तुत किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन के साथ किया गया।इस अवसर पर इनायतुल्ला खान पीटीआई के नेतृत्व में टीमों के द्वारा मार्च पास्ट किया गया। स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। शहडोल जिले के ग्राम विचारपुर के खिलाड़ी राघव ताम्रकार ने मुख्य अतिथियों की उपिस्थति में खिलाडिय़ों को निर्धारित नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हुए खेल खेलने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों को किट का वितरण किया गया। इस अवसर पर सीइओ जिला पंचायत अभय सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीता राम सत्या, संयुक्त संचालक शिक्षा उमेश कुमार धुर्वे, धनुषधारी सिंह, संतोष सिंह, विश्वजीत पांडेय, स्कूल शिक्षा विभाग से शेख सलीम सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित रहे।
