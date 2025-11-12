बरसात में गिर गया कच्चा मकान, पट्टे की भूमि में कब्जा कर शासकीय शिक्षक ने बना लिया घर



ग्राम बड़ेरी तहसील बांधवगढ निवासी चीची बाई बैगा पति दानी बैगा ने जनसुनवाई मे आवेदन करते हुए बताया कि उसका कच्चा मकान बरसात में गिर गया है। वर्तमान में उसके पास रहने की कोई व्यवस्था नही है। नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि दिलवाने की मंाग की है। मीरा बाई पति रामकिशोर बैगा ग्राम पंचायत पठारीकला ने जनसुनवाई में उपस्थित होकर बताया कि छहुरहा बांध में 8 दिन, 4 सप्ताह, बेरहा धाम में 16 दिन कुल 24 दिन काम करने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। 35 दिन की मजदूरी दिलाने की मंाग की गई है। इसी तरह पप्पू रैदास बरबसपुर ने विद्युत बिल अधिक आने, प्रहलाद रैदास चंदिया ने वृद्धावस्था पेंशन दिलाने, जयपाल बैगा बरबसपुर ने पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त दिलाने, मीरा बाई ग्राम मझगवां ने कल्याणी सहायता का लाभ दिलाने, गुडिया बाई ग्राम कौडिया ने वन अधिकार अंतर्गत लंबित प्रकरण का निराकरण कर पट्टा दिलाने, पूनम रैदास वार्ड नंबर 9 चौधरी मोहल्ला ने मोटराइज्ड ट्रायसिकिल दिलाने के लिए आवेदन दिया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर अमित सिंह, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज, तहसीलदार बांधवगढ सतीश सोनी सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।