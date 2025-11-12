Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

बरसात में गिर गया कच्चा मकान, पट्टे की भूमि में कब्जा कर शासकीय शिक्षक ने बना लिया घर

जनसुनवाई में 87 आवेदकों की सुनी समस्याएं, कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए दिए निर्देश

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Nov 12, 2025

कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के दूर दराज से आए 87 आवेदकों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित विभाग की ओर आवेदन प्रेषित किए। जनसुनवाई में जिला मुख्यालय के रमपुरी निवासी शिव कुमार बैगा ने जनसुनवाई में आवेदन करते हुए बताया कि उसके पट्टे की भूमि पर शासकीय शिक्षक ने घर बना लिया है। पट्टे की भूमि से कब्जा हटाने तथा शासकीय शिक्षक पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की गई है।


ग्राम बड़ेरी तहसील बांधवगढ निवासी चीची बाई बैगा पति दानी बैगा ने जनसुनवाई मे आवेदन करते हुए बताया कि उसका कच्चा मकान बरसात में गिर गया है। वर्तमान में उसके पास रहने की कोई व्यवस्था नही है। नियमानुसार आर्थिक सहायता राशि दिलवाने की मंाग की है। मीरा बाई पति रामकिशोर बैगा ग्राम पंचायत पठारीकला ने जनसुनवाई में उपस्थित होकर बताया कि छहुरहा बांध में 8 दिन, 4 सप्ताह, बेरहा धाम में 16 दिन कुल 24 दिन काम करने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। 35 दिन की मजदूरी दिलाने की मंाग की गई है। इसी तरह पप्पू रैदास बरबसपुर ने विद्युत बिल अधिक आने, प्रहलाद रैदास चंदिया ने वृद्धावस्था पेंशन दिलाने, जयपाल बैगा बरबसपुर ने पीएम आवास योजना की दूसरी किश्त दिलाने, मीरा बाई ग्राम मझगवां ने कल्याणी सहायता का लाभ दिलाने, गुडिया बाई ग्राम कौडिया ने वन अधिकार अंतर्गत लंबित प्रकरण का निराकरण कर पट्टा दिलाने, पूनम रैदास वार्ड नंबर 9 चौधरी मोहल्ला ने मोटराइज्ड ट्रायसिकिल दिलाने के लिए आवेदन दिया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर अमित सिंह, डिप्टी कलेक्टर कमलेश नीरज, तहसीलदार बांधवगढ सतीश सोनी सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।

Published on:

12 Nov 2025 03:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / बरसात में गिर गया कच्चा मकान, पट्टे की भूमि में कब्जा कर शासकीय शिक्षक ने बना लिया घर

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण करें अधिकारी

विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने दिए निर्देश, कलेक्टर सभागार में आयोजित हुई समय सीमा की बैठक
उमरिया

लाड़ली बहना योजना के नाम पर वसूले जा रहे थे 50 रुपए, जनपद सीईओ को नोटिस जारी

उमरिया

पानी में मस्ती करते हाथियों के झुंड को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी बनाया है अपना ठिकाना
उमरिया

युवा उत्सव के माध्यम से निखरेगी विद्यार्थियों की प्रतिभा

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर युवा उत्सव का समापन
उमरिया

एसआईआर : ईआरओ व एईआरओ सुनिश्चित करेंगे कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति सम्मिलित न हो

जिला पंचायत में विशेष गहन पुनरीक्षण का जनप्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की नहीं होगी आवश्यकता
उमरिया
