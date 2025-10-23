मामूली विवाद में पड़ोसियों ने इतना पीटा कि इलाज के दौरान हो गई युवक की मौत

घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया, आक्रोशित भीड़ ने किया नौरोजाबाद थाने का घेराव
जिले के नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के बिलासपुर मोहल्ले में मामूली विवाद पर युवक की हत्या हो गई। बताया जा रहा है कि छठ कुमार साहू और उनके पड़ोसी सुशील कुमार सोनी के बीच किसी बात को लेकर देर रात कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। आरोप है कि पड़ोसियों ने मिलकर छठ कुमार साहू की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वे लहूलुहान हो गए। गंभीर हालत में उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।
घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों में आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में लोग नौरोजाबाद थाने पहुंच गए। आक्रोशित नागरिकों ने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए थाना परिसर का घेराव कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है।
