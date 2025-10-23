मामूली विवाद में पड़ोसियों ने इतना पीटा कि इलाज के दौरान हो गई युवक की मौत



घटना की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों में आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में लोग नौरोजाबाद थाने पहुंच गए। आक्रोशित नागरिकों ने आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए थाना परिसर का घेराव कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है।