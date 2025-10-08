बच्चों की मौत के बाद हरकत में आया खाद्य एवं औषधि विभाग, मेडिकल दुकानों में की स्टॉक की जांच

दवा विक्रेताओं की ली बैठक, अमानक दवाइयों के बिक्री संबंधी दिए जरूरी दिशा निर्देश
छिंदवाड़ा जिले में हुई घटना के बाद मंगलवार को खाद्य एवं औषधि विभाग ने जिले की अलग-अलग मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया। साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व्हीएस चंदेल उमरिया की अध्यक्षता में औषधि निरीक्षक प्रियंका चौबे ने दवा विक्रेता संघ की बैठक ली।
बैठक में बच्चों की दवाइयों के बिक्री के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। उन्होने निर्देश दिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों के लिए दवाइयां न दी जाए। साथ ही कोल्ड्रिफ सिरप, रीलाइफ सिरप और रेसपीफ्रेश दवाइयां जो अमानक पाई गई है उनके बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। औषधि निरीक्षक ने दवा दुकानों का निरीक्षण किया एवं सैंपल भी एकत्रित किए गए।
नगर के एक मेडिकल स्टोर में रेस्फिफ्रेश सिरप की 2 बोतल मिलने पर नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार फ्रिज किया गया। इस दौरान निशांत मेडिकल स्टोर चंदिया, जनता मेडिकल उमरिया, नेशनल मेडिकल उमरिया की भी जांच की गई एवं सैंपल लिए गए। मेडिकल स्टोर चंदिया में सप्लाई हुई रेस्फिफ्रेश के फिजिकल स्टॉक की जांच की गई। दुकानदार ने स्टॉकिस्ट को पहले ही दवा वापस भेज दी गई थी।
