सरकारी सुविधा ठप : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को 15 दिनों से नहीं मिल रहा भोजन



कई लोगों ने बताया कि मजबूरी में उन्हें सिर्फ बिस्किट और चाय पर दिन काटने पड़ रहे हैं। जब इस मामले में पाली के बीएमओ पुट्टू लाल सागर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पहले जो सामान आता था, उसकी बिलिंग किसी ने नहीं कराई। पुराने दुकानदारों का भुगतान भी नहीं हो सका। इस वजह से दुकानदारों ने अब सामान देने से मना कर दिया है। इस वजह से भोजन व्यवस्था ठप है। जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब पाली स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी स्थिति बनी हो। इससे पहले भी भोजन और दवा आपूर्ति को लेकर विवाद हो चुका है।