सरकारी सुविधा ठप : सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों को 15 दिनों से नहीं मिल रहा भोजन

बीएमओ ने कहा-पुराना भुगतान नहीं होने से समस्या, जल्द ही होगा निराकरण, पाली सामुदायिक केन्द्र का मामला
पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते लगभग 15 दिनों से भर्ती मरीजों को भोजन नहीं मिल रहा है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को खुद ही खाने-पीने का इंतजाम करना पड़ रहा है। सरकारी व्यवस्था के तहत भर्ती मरीजों को नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन पाली अस्पताल में यह सुविधा ठप है। अस्पताल में भर्ती मरीजों का कहना है कि पहले अस्पताल में नियमित रूप से भोजन दिया जाता था, लेकिन 15 दिन से यह पूरी तरह बंद है। कई मरीज गरीब तबके से हैं, जो दूर-दराज के गांवों से इलाज के लिए आते हैं। उनके परिजन घर से भोजन लाने या बाहर से खरीदने में असमर्थ हैं।
कई लोगों ने बताया कि मजबूरी में उन्हें सिर्फ बिस्किट और चाय पर दिन काटने पड़ रहे हैं। जब इस मामले में पाली के बीएमओ पुट्टू लाल सागर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि पहले जो सामान आता था, उसकी बिलिंग किसी ने नहीं कराई। पुराने दुकानदारों का भुगतान भी नहीं हो सका। इस वजह से दुकानदारों ने अब सामान देने से मना कर दिया है। इस वजह से भोजन व्यवस्था ठप है। जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब पाली स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी स्थिति बनी हो। इससे पहले भी भोजन और दवा आपूर्ति को लेकर विवाद हो चुका है।
