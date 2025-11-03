मेंटल हेल्थ, कॅरियर, शरीर में हो रहे परिवर्तन और विवाह पूर्व परामर्श दे रही मन और उमंग क्लीनिक

मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे दिन कलेक्टर कार्यालय के सामने लगाई गई हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रदर्शनी
मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के दूसरे दिन कलेक्टर कार्यालय के सामने जिला प्रशासन द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं की दो दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन, सीइओ जिला पंचायत अभय सिंह तथा आशुतोष अग्रवाल ने फीता काटकर तथा सरस्वती माता के छायाचित्र पर माल्यार्पण करते हुए किया। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। यह प्रदर्शनी 3 नवंबर तक जारी रहेगी।
प्रदर्शनी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मन क्लीनिक, उमंग क्लीनिक के माध्यम से प्रदाय की जा रही मेंटल हेल्थ, कॅरियर, विवाह पूर्व परामर्श, शरीर में हो रहे परिर्वतन, आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयां, जन जातीय कार्य विभाग द्वारा पीएम जन मन योजना के तहत सबको पक्का घर, नल से जल, हर घर बिजली, कौशल विकास, दूरस्थ ग्राम तक मोबाइल मेडिकल यूनिट, आदि कर्म योगी, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, उद्यानिकी विभाग द्वारा सब्जी एवं नर्सरी, ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा प्राकृतिक खेती, ब्रम्हास्त्र, जीवामृत, केचुआ खाद, जैविक खाद, मुनगा पाउडर, घन जीवामृत, कृषि विभाग द्वारा मसूर की उन्नत खेती, धान की उन्नत खेती, जैविक खेती के महत्व, चना उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, उन्नत कृषि कार्य, चने की वैज्ञानिक तकनीक से खेती, प्राकृतिक खेती, रोजगार विभाग द्वारा कास्मेेटिक सामग्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा जल स्त्रोतों की रक्षा, जीवन की सुरक्षा, जल स्वच्छता समिति को मजबूत बनाना -जन जन तक जल पहुंचाना, गांव का पानी गांव का धन, नियमित पानी की जांच, स्वास्थ्य पर आए न कोई आंच आदि की प्रदर्शनी लगाई गई है।
इस अवसर पर जिला समन्वयक ग्रामीण आजीविका मिशन चंद्रभान सिंह सहित अन्य विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग