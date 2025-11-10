लाड़ली बहना योजना के नाम पर वसूले जा रहे थे 50 रुपए, जनपद सीईओ को नोटिस जारी

MP News: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत में सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिसमें लाड़ली बहना योजना के सर्वे और घरों में नंबर प्लेट लगाने के नाम पर 50 रुपए की वसूली की जा रही थी।
मामले की पोल तब खुली, जब कुछ महिलाओं ने उच्च स्तरीय अधिकारियों से शिकायत की। जांच की गई तो सर्वे या मकान नंबर के नाम कोई वसूली करने का सरकारी निर्देश नहीं था। इससे जुड़े आदेश को तुरंत निरस्त कर दिया गया है।
जनपद पंचायत की सीईओ के आदेश का हवाला देकर वसूली की जा रही थी। जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया। जैसे ही मामला सामने आया। वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ने कहा कि जनपद पंचायत सीईओ हरनीत कौर को नोटिस जारी करने किया गया है। पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। ताकि ठगी करने वाले लोग या गिरोह में शामिल लोगों की पहचान की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
उमरिया
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग