लाड़ली बहना योजना के नाम पर वसूले जा रहे थे 50 रुपए, जनपद सीईओ को नोटिस जारी

जनपद पंचायत की सीईओ के आदेश का हवाला देकर वसूली की जा रही थी। जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया। जैसे ही मामला सामने आया। वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ने कहा कि जनपद पंचायत सीईओ हरनीत कौर को नोटिस जारी करने किया गया है। पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। ताकि ठगी करने वाले लोग या गिरोह में शामिल लोगों की पहचान की जा सके।

