लाड़ली बहना योजना के नाम पर वसूले जा रहे थे 50 रुपए, जनपद सीईओ को नोटिस जारी

MP News: उमरिया में सरकारी योजनाओं के नाम पर चल रही वसूली का खुलासा हुआ है।

उमरिया

image

Himanshu Singh

Nov 10, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के करकेली जनपद पंचायत में सरकारी योजनाओं के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिसमें लाड़ली बहना योजना के सर्वे और घरों में नंबर प्लेट लगाने के नाम पर 50 रुपए की वसूली की जा रही थी।

महिलाओं ने की अधिकारियों से शिकायत

मामले की पोल तब खुली, जब कुछ महिलाओं ने उच्च स्तरीय अधिकारियों से शिकायत की। जांच की गई तो सर्वे या मकान नंबर के नाम कोई वसूली करने का सरकारी निर्देश नहीं था। इससे जुड़े आदेश को तुरंत निरस्त कर दिया गया है।

सीईओ के आदेश से हो रही थी वसूली

जनपद पंचायत की सीईओ के आदेश का हवाला देकर वसूली की जा रही थी। जिस पर ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया। जैसे ही मामला सामने आया। वैसे ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ अभय सिंह ने कहा कि जनपद पंचायत सीईओ हरनीत कौर को नोटिस जारी करने किया गया है। पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। ताकि ठगी करने वाले लोग या गिरोह में शामिल लोगों की पहचान की जा सके।

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पानी में मस्ती करते हाथियों के झुंड को देखकर रोमांचित हुए पर्यटक

जिले में बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ के साथ जंगली हाथियों ने भी बनाया है अपना ठिकाना
उमरिया

युवा उत्सव के माध्यम से निखरेगी विद्यार्थियों की प्रतिभा

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में अंतर महाविद्यालय जिला स्तर पर युवा उत्सव का समापन
उमरिया

एसआईआर : ईआरओ व एईआरओ सुनिश्चित करेंगे कोई पात्र नागरिक छूटे नहीं और अपात्र व्यक्ति सम्मिलित न हो

जिला पंचायत में विशेष गहन पुनरीक्षण का जनप्रतिनिधियों को दिया गया प्रशिक्षण, गणना चरण के दौरान ईएफ के साथ किसी अन्य दस्तावेज की नहीं होगी आवश्यकता
उमरिया

एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, कहा- महाविद्यालय में फिर से शुरू करें बस सुविधा

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण कराने की मांग, प्रमुख महाविद्यालयों में बस परिवहन सुविधा बंद होने से छात्र-छात्राओं में भारी आक्रोश
उमरिया

शिकायतों का समय पर करें निराकरण, डी ग्रेड से ए ग्रेड में आना सुनिश्चित करें अधिकारी

समयसीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश, सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण को हटाने विधिसम्मत कार्रवाई करने की दी हिदायत
उमरिया
