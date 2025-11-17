लापरवाही : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ ने पांच बीएलओ सुरपवाइजर को जारी किया नोटिस

sir survey morena (फोटो- सोशल मीडिया)
मतदाता सूची शुद्धिकरण कार्य में लापरवाही तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ अंबिकेश प्रताप सिंह ने पांच बीएलओ सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिन्हें नोटिस जारी किया गया, उनमें गुलपत सिंह तेकाम प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कछरवार, राकेश प्रसाद निगम एपीसी जिला शिक्षा केंद्र, एसके श्याम प्राचार्य शासकीय उमावि निगहरी, विनोद सिंह आयुष अधिकारी, पंकज कुमार श्रीवास्तव प्रधानाध्यापक शासकीय उमावि कौडिया शामिल हंै।
नोटिस में कहा गया है कि मतदान केन्द्रों में भ्रमण कर भरे हुये गणना-पत्रक वापस लिये जाने एवं उन गणना-पत्रकों को ऑनलाइन किये जाने के कार्य में प्रगति लाते हुये प्रति दिवस निर्धारित लक्ष्य पूर्ति करते हुये कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी अनुपस्थिति के संबंध में, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अपना तर्कपूर्ण जवाब प्रस्तुत करें।
जवाब संतुष्टिप्रद न होने अथवा अनुपस्थिति की दशा में मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जाएगा। इस समय निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसमें सभी बतौर बीएलओ सुपरवाइजर कार्य कर रहे हंै। विगत दिवस संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया किन्तु कॉल रिसीव नहीं किया। इनके कार्य क्षेत्र के गणना-पत्रक ऑनलाइन किये जाने की प्रगति रिपोर्ट भी संतोष जनक नहीं है। इस कारण जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाराजगी जताई है।
