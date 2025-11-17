लापरवाही : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बांधवगढ़ ने पांच बीएलओ सुरपवाइजर को जारी किया नोटिस



जवाब संतुष्टिप्रद न होने अथवा अनुपस्थिति की दशा में मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जाएगा। इस समय निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है जिसमें सभी बतौर बीएलओ सुपरवाइजर कार्य कर रहे हंै। विगत दिवस संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया किन्तु कॉल रिसीव नहीं किया। इनके कार्य क्षेत्र के गणना-पत्रक ऑनलाइन किये जाने की प्रगति रिपोर्ट भी संतोष जनक नहीं है। इस कारण जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाराजगी जताई है।