प्रधानमंत्री धन धान्य मिशन से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे किसान



दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत किसान दलहन की फसल का उत्पादन करें। दलहन में बहुत से प्रोटीन होते है,जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उमरिया जिले के कृषि उपजमंडी प्रांगण में देखा एवं सुना गया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में मप्र के 8 जिलों में उमरिया जिले को भी शामिल किया गया है। योजना के माध्यम से उमरिया जिले को अव्वल लाने का कार्य किया जाएगा।

