उमरिया

प्रधानमंत्री धन धान्य मिशन से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे किसान

कृषि उपज मंडी में योजना का शुभारंभ, बांधवगढ़ विधायक ने गिनाई केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धि

less than 1 minute read

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Oct 12, 2025

कृषि उपज मंडी में योजना का शुभारंभ, बांधवगढ़ विधायक ने गिनाई केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धि

कृषि उपज मंडी में योजना का शुभारंभ, बांधवगढ़ विधायक ने गिनाई केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धि

प्रधानमंत्री धन धान्य योजना एवं दलहन आत्म निर्भर मिशन कार्यक्रम किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे अन्नदाता आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हों, इस दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार निरंतर रूप से कार्य कर रही है। कृषि के क्षेत्र में अनेक योजनाओं को धरातल में उतारकर किसानों को शशक्त किया जा रहा है। उक्त आशय के विचार विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह ने कृषि उपज मंडी में आयोजित प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एवं दलहन आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।


उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाउ कृषि पद्धतियों को अपनाना, पंचायत एवं ब्लाक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्ध्ता को सुगम बनाना है।


दलहन आत्मनिर्भर मिशन के तहत किसान दलहन की फसल का उत्पादन करें। दलहन में बहुत से प्रोटीन होते है,जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण उमरिया जिले के कृषि उपजमंडी प्रांगण में देखा एवं सुना गया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में मप्र के 8 जिलों में उमरिया जिले को भी शामिल किया गया है। योजना के माध्यम से उमरिया जिले को अव्वल लाने का कार्य किया जाएगा।

अन्नदाताओं पर की गई पुष्पवर्षा


कृषि उपजमंडी प्रांगण में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक बांधवगढ़ शिवनारायण सिंह, कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन सहित अन्य अतिथियों ने अन्नादाताओं पर पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में उप संचालक कृषि संग्राम सिंह मरावी ने पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 03:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / प्रधानमंत्री धन धान्य मिशन से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे किसान

