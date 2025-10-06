वर्ष 1987 से शुरू हुई मां शारदा पद रथ यात्रा आस्था व भाईचारे का बनी प्रतीक



श्रद्धालुओं के अनुसार यह यात्रा वर्ष 1987 में शुरू हुई थी, जब लगभग 100 श्रद्धालुओं के छोटे से जत्थे ने इसे प्रारंभ किया था। आज यह यात्रा हजारों भक्तों की भागीदारी के साथ आस्था का विशाल उत्सव बन चुकी है। यह इस यात्रा का छठवां आयोजन है। हर वर्ष नवरात्र के दौरान कोतमा में मां शारदा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और दशहरा के बाद उस प्रतिमा का विसर्जन मैहर स्थित मां शारदा धाम में पदयात्रा के माध्यम से किया जाता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज में एकता और भक्ति का सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत करती है। पाली पहुंचने पर समाजसेवी, व्यापारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने यात्रा की अगवानी की। श्रद्धालुओं का तिलक लगाकर और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। यात्रा जब मां बिरासिनी मंदिर पहुंची, तो श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा-अर्चना की। मंदिर प्रांगण भक्ति गीतों की धुन और जयकारों से गूंज उठा। मां बिरासिनी सेवा समिति की ओर से साईं मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता और चाय की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं ने मां बिरासिनी का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की।