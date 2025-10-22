देश और समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वालों की शहादत को हमेशा रखा जाएगा याद



कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी ने सर्वप्रथम शहीदों के नाम का वाचन किया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्राणों का बलिदान करने वाले शहीदों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम सत्या सहित अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवार जनों का शाल एवं श्रीफल से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहीदों को सलामी एवं परेड व्दारा अंतिम सलामी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित शहीद के परिवार जनों ने शहीद शिवपाल कोल, शहीद सीताराम रघुवंशी को फूल अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी पुलिस नागेंद्र सिंह, नगर निरीक्षक उमरिया सहित पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।