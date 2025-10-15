जोखिम भरा है घुनघुटी से जमड़ी ममान मार्ग से सफर, सोल्डर में फंस रहे वाहनों के पहिए

यह मार्ग जमड़ी ममान गांव से होते हुए पतनार खुर्द घुनघुटी तक जाता है। मार्ग की चौड़ीई कम होने से चार पहिया वाहन चालकों को साइड देने व लेने के कारण वाहन को सडक़ से उतारना पड़ता है। समस्या तो बढ़ जाती है जब बारिश के समय सडक़ से वाहनों को उतारा जाता है। कुछ जगहों पर सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग का एक-दो माह पूर्व मरम्मतीकरण का कार्य कराया गया लेकिन गुणवत्ता का ध्यान न रखे जाने के कारण सडक़ फिर से जर्जर हो रही है।