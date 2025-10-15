Patrika LogoSwitch to English

उमरिया

जोखिम भरा है घुनघुटी से जमड़ी ममान मार्ग से सफर, सोल्डर में फंस रहे वाहनों के पहिए

घुनघुटी-ममान मार्ग दलदल में तब्दील, साइड सोल्डर से बढ़ा खतरा, सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है

less than 1 minute read

उमरिया

image

Ayazuddin Siddiqui

Oct 15, 2025

घुनघुटी-ममान मार्ग दलदल में तब्दील, साइड सोल्डर से बढ़ा खतरा, सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है

घुनघुटी-ममान मार्ग दलदल में तब्दील, साइड सोल्डर से बढ़ा खतरा, सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है

उमरिया जिले की पाली ब्लॉक की घुनघुटी से जमड़ी ममान मार्ग के साइड शोल्डर की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। सोल्डर की मिट्टी दलदली होने से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें वाहनों के पहिए फंस जाते हैं। अत्यधिक बारिश के कारण विशेष कर घुनघुटी से जमडी़ ममान, ओदरी, बलबई, काचोदर, आसपास वाहन चालकों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ता है। समस्या के कारण बेवजह का जमडी़ ममान घुनघुटी सडक़ किनारे जाम की स्थिति भी बनती है। पाली ब्लॉक की घुनघुटी से ममान तक की दूरी 7 से 8 किलोमीटर से अधिक है।

यह मार्ग जमड़ी ममान गांव से होते हुए पतनार खुर्द घुनघुटी तक जाता है। मार्ग की चौड़ीई कम होने से चार पहिया वाहन चालकों को साइड देने व लेने के कारण वाहन को सडक़ से उतारना पड़ता है। समस्या तो बढ़ जाती है जब बारिश के समय सडक़ से वाहनों को उतारा जाता है। कुछ जगहों पर सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग का एक-दो माह पूर्व मरम्मतीकरण का कार्य कराया गया लेकिन गुणवत्ता का ध्यान न रखे जाने के कारण सडक़ फिर से जर्जर हो रही है।

Published on:

15 Oct 2025 03:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Umaria / जोखिम भरा है घुनघुटी से जमड़ी ममान मार्ग से सफर, सोल्डर में फंस रहे वाहनों के पहिए

उमरिया

मध्य प्रदेश न्यूज़

180 फुटबॉल खिलाड़ी उमरिया के अमर शहीद ग्राउंड में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा

स्टेडियम ग्राउंड में शालेय राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 13 से 17 अक्टूबर तक चलेगी प्रतियोगिता
उमरिया

इस मार्ग में 2 फिट तक गहरे गड्ढे, शिकायत भी हुई पर नहीं कराई जा रही मरम्मत

आए दिन दुर्घटना का शिकार होते हैं वाहन चालक, ग्राम घुनघुटी बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन तक एक मिलोमीटर सडक़ अत्यंत ही जर्जर
उमरिया

प्रधानमंत्री धन धान्य मिशन से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे किसान

कृषि उपज मंडी में योजना का शुभारंभ, बांधवगढ़ विधायक ने गिनाई केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धि
उमरिया

पहले ही बनवा लें लाइसेंस, वरना नहीं बेच सकेंगे पटाखे, चाइनीज पटाखों पर लगाई रोक

चिन्हित स्थानों पर ही अस्थाई आतिशबाजी की दुकान लगाने के निर्देश, हादसों से बचने के लिए रखनी होगी सावधानी
उमरिया

कैदियों ने स्वस्थ जिंदगी शुरू करने की ली शपथ, कहा- नशे से रहेंगे दूर

जिला जेल में नशा मुक्ति अभियान का आयोजन, नशा से मुक्ति के लिए योग को बताया कारगर उपाय
उमरिया
