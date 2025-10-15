जोखिम भरा है घुनघुटी से जमड़ी ममान मार्ग से सफर, सोल्डर में फंस रहे वाहनों के पहिए

घुनघुटी-ममान मार्ग दलदल में तब्दील, साइड सोल्डर से बढ़ा खतरा, सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है
उमरिया जिले की पाली ब्लॉक की घुनघुटी से जमड़ी ममान मार्ग के साइड शोल्डर की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। सोल्डर की मिट्टी दलदली होने से बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसमें वाहनों के पहिए फंस जाते हैं। अत्यधिक बारिश के कारण विशेष कर घुनघुटी से जमडी़ ममान, ओदरी, बलबई, काचोदर, आसपास वाहन चालकों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ता है। समस्या के कारण बेवजह का जमडी़ ममान घुनघुटी सडक़ किनारे जाम की स्थिति भी बनती है। पाली ब्लॉक की घुनघुटी से ममान तक की दूरी 7 से 8 किलोमीटर से अधिक है।
यह मार्ग जमड़ी ममान गांव से होते हुए पतनार खुर्द घुनघुटी तक जाता है। मार्ग की चौड़ीई कम होने से चार पहिया वाहन चालकों को साइड देने व लेने के कारण वाहन को सडक़ से उतारना पड़ता है। समस्या तो बढ़ जाती है जब बारिश के समय सडक़ से वाहनों को उतारा जाता है। कुछ जगहों पर सडक़ खराब होने के कारण दुर्घटना का भी डर बना रहता है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग का एक-दो माह पूर्व मरम्मतीकरण का कार्य कराया गया लेकिन गुणवत्ता का ध्यान न रखे जाने के कारण सडक़ फिर से जर्जर हो रही है।
