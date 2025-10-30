सड़क दुर्घटना में हुई थी दो युवकों की मौत, जिला अस्पताल में घंटों जमीन पर पड़े रहे शव



आरोप है कि अस्पताल में शव रखने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। स्ट्रेचर या कोल्ड स्टोरेज की कमी के चलते दोनों शवों को रैंप के पास जमीन पर ही छोड़ दिया गया। इस दौरान अस्पताल स्टाफ ने भी कोई पहल नहीं की। बाद में एक समाजसेवी ने यह दृश्य देखकर सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण किया, जिसके बाद हडक़ंप मच गया। स्थिति बिगड़ते ही प्रबंधन ने जल्दबाजी में स्ट्रेचर की व्यवस्था की। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पाली स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ पुट्टूलाल सागर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शवों को अस्थायी रूप से नीचे रखा गया था क्योंकि स्ट्रेचर लाने में थोड़ा समय लगा। यह कहना गलत है कि शव घंटों पड़े रहे। मीडिया में बातों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, जबकि हमने व्यवस्था तुरंत कर दी थी।