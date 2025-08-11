बड़ेरी के पास पलटी अनियंत्रित कार, पूर्व मंत्री के बेटी व दामाद घायल



नौरोजाबाद में जीएम ऑफिस के पास कार और बाइक की टक्कर में नगर परिषद अध्यक्ष कुशल सिंह के छोटे पुत्र राजन सिंह की मौत हो गई। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक राजन सिंह बाइक से जा रहा था। जीएम ऑफिस के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से टक्कर हो गई। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे रीजनल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की खबर लगते ही परिजन अस्पताल पहुंचे। वहां लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को जब्त कर लिया है।