धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे जंगली हाथी, घुनघुटी क्षेत्र में जमा रखा है डेरा

हाथियों के डर से सहमे हुए हैं ग्रामीण, वन परिक्षेत्र की टीम लगातार कर रही निगरानी
उमरिया जिले के घुनघुटी वन परिक्षेत्र में 10 से 15 हाथियों ने पिछले एक माह से अपना डेरा जमाए हुए हैं। खेतों में लगी धान की फसल जंगली हाथी चौपट कर रहे हैं। इसे लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वन विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
जमडी़ और घुनघुटी, बिजौरा क्षेत्र में हाथियों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। शुक्रवार की रात घुनघुटी के पंडान टोला और पतनार कला 10 से 12 जंगली हाथी पहुंचे और खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। जानकारी मिलने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और शोर कर हाथियों को भगाने की कोशिश करने लगे। जानकारी वन विभाग को भी गई। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर हाथी की निगरानी शुरू की। हाथियों ने भामा नायक की फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया है।
किसानों ने मुआवजा दिलाने व हाथियों को यहां से खदेडऩे की मांग की है। मौके पर पहुंचे पाली एसडीएम अंबिकेश प्रताप सिंह ने किसानों को आश्वस्त किया कि नुकसान का मुआवजा दिलाया जाएगा । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों क्षेत्र व गांव-गांव में धान की हरी भरी फसल को जंगली शूकर नष्ट कर रहे हैं जिनके कारण खेतों के अगल-बगल करंट लगाने की जानकारी मिल रही है।
