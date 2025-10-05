धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे जंगली हाथी, घुनघुटी क्षेत्र में जमा रखा है डेरा



जमडी़ और घुनघुटी, बिजौरा क्षेत्र में हाथियों का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। शुक्रवार की रात घुनघुटी के पंडान टोला और पतनार कला 10 से 12 जंगली हाथी पहुंचे और खेतों में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। जानकारी मिलने पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और शोर कर हाथियों को भगाने की कोशिश करने लगे। जानकारी वन विभाग को भी गई। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर हाथी की निगरानी शुरू की। हाथियों ने भामा नायक की फसल को पूरी तरह से चौपट कर दिया है।