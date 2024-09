17 IPS का तबादला, दीपक भूकर उन्नाव के नए एसपी, रायबरेली, औरैया को भी मिला नया एसपी

17 IPS officers transferred, Deepak Bhukar is the new SP of Unnao

शासन में 17 आईपीएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। दिलीप भूकर को उन्नाव का नया कप्तान बनाया गया है। रायबरेली, संभल, औरैया सहित कई अन्य जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। ‌

उन्नाव•Sep 10, 2024 / 06:58 pm• Narendra Awasthi

17 IPS officers transferred, Deepak Bhukar is the new SP of Unnao शासन ने 17 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। उन्नाव के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीना को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज बनाया गया है। जबकि पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज दीपक भूकर को पुलिस अधीक्षक उन्नाव बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायबरेली अभिषेक कुमार अग्रवाल को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट आगरा भेजा गया है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर गोरखपुर कृष्ण कुमार को पुलिस अधीक्षक संभल बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक संभल कुलदीप सिंह गुनावत को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ अभिजीत आर शंकर को पुलिस अधीक्षक औरैया, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलीगढ़ पलाश बंसल को पुलिस अधीक्षक महोबा बनाया गया है।

यह भी पढ़ें Good news: 16 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बैंक, स्कूल, कार्यालय सभी रहेंगे बंद 17 IPS officers transferred, Deepak Bhukar is the new SP of Unnao शासन से जारी की गई सूची में शलभ माथुर को पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ से पुलिस महानिदेशक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा गया है।‌ इसके साथ ही पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ प्रभाकर चौधरी को पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ भेजा गया है। शासन से जारी की गई सूची में शलभ माथुर को पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ से पुलिस महानिदेशक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजा गया है।‌ इसके साथ ही पुलिस उपमहानिरीक्षक स्थापना मुख्यालय पुलिस महानिदेशक लखनऊ प्रभाकर चौधरी को पुलिस उप महानिरीक्षक अलीगढ़ परिक्षेत्र अलीगढ़ भेजा गया है। सुधा सिंह झांसी की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 17 IPS officers transferred, Deepak Bhukar is the new SP of Unnao इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस को पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर, सेनानायक 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद सुधा सिंह को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉक्टर यशवीर सिंह को पुलिस अधीक्षक रायबरेली भेजा गया है।