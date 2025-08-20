10 सीएमएस सहित 22 वरिष्ठ डॉक्टरों का तबादला, बने वरिष्ठ परामर्शदाता, उन्नाव सीएमएस गए कानपुर

अन्य ट्रांसफर होने वाले डॉक्टरों में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी डॉक्टर संजीव राय बहादुर को मेरठ के पीएल शर्मा चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर भेजा गया है। इसी के साथ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर देहात डॉ राजकिशोर को यूएचएम चिकित्सालय कानपुर नगर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र डॉक्टर इक़बाल हुसैन को जिला चिकित्सालय मऊ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी डॉक्टर विभूति लाल वर्मा को जिला पुरुष चिकित्सालय अयोध्या स्थानांतरित किया गया है।