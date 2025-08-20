10 सीएमएस सहित 22 वरिष्ठ डॉक्टरों का तबादला, बने वरिष्ठ परामर्शदाता, उन्नाव सीएमएस गए कानपुर

22 senior doctors including 10 CMS transferred उन्नाव जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रियाज अली मिर्जा का स्थानांतरण कर दिया गया है। उन्हें कानपुर नगर स्थित यूएचएम चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर भेजा गया है। इसके साथ ही 22 सीनियर डॉक्टरों का स्थानांतरण भी किया गया है। जिसमें उन्नाव के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिनाम सिंह भी शामिल है। जिन्हें अयोध्या वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में भेजा गया है।
अन्य ट्रांसफर होने वाले डॉक्टरों में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी डॉक्टर संजीव राय बहादुर को मेरठ के पीएल शर्मा चिकित्सालय में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर भेजा गया है। इसी के साथ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर देहात डॉ राजकिशोर को यूएचएम चिकित्सालय कानपुर नगर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र डॉक्टर इक़बाल हुसैन को जिला चिकित्सालय मऊ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी डॉक्टर विभूति लाल वर्मा को जिला पुरुष चिकित्सालय अयोध्या स्थानांतरित किया गया है।
इसी प्रकार मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त चिकित्सालय अंबेडकर नगर डॉक्टर ओम प्रकाश को डॉक्टर एसपीएम सिविल चिकित्सालय लखनऊ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को महाराणा प्रताप संयुक्त चिकित्सालय बरेली, सीएमएस जिला महिला चिकित्सालय जालौन डॉक्टर सुनीता बनौधा को बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ, सीएमएस जिला संयुक्त चिकित्सालय अमरोहा डॉक्टर प्रेमा त्रिपाठी को जिला महिला चिकित्सालय मुरादाबाद स्थानांतरित किए गए।
सीएमएस जिला चिकित्सालय रामपुर डॉक्टर हरबंस कुमार मित्रा को जिला चिकित्सालय मुरादाबाद, सीएमएस डॉक्टर आरएमएल चिकित्सालय फर्रुखाबाद डॉक्टर कैलाश को यूएचएम चिकित्सालय कानपुर नगर, सीएमएस जिला चिकित्सालय सुल्तानपुर डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल को जिला पुलिस चिकित्सालय बाराबंकी, जिला कुष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ नगर डॉक्टर दिनेश कुमार चौधरी को वरिष्ठ परामर्शदाता बनाया गया है।
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी शाहजहांपुर डॉक्टर अंसार अली को उमाशंकर दीक्षित जिला महिला चिकित्सालय उन्नाव, सीएमओ हरदोई डॉक्टर रोहतास कुमार को पीएल शर्मा जिला चिकित्सालय मेरठ, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा डॉक्टर सुशील कुमार को बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ, सीएमओ रामपुर डॉक्टर सत्यपाल सिंह को संयुक्त जिला चिकित्सालय संजय नगर गाजियाबाद, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी सिद्धार्थ नगर डॉक्टर अनिल कुमार रत्नेश को जिला चिकित्सालय जौनपुर,
सीएमओ जिला संयुक्त चिकित्सालय हापुड़ डॉक्टर प्रदीप मित्तल को जिला पुरुष चिकित्सालय बाबू बनारसी दास बुलंदशहर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव डॉक्टर हरनाम सिंह को वरिष्ठ परामर्शदाता जिला पुरुष चिकित्सालय अयोध्या, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा को जिला चिकित्सालय बाराबंकी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहारनपुर डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता को एमजी चिकित्सालय गाजियाबाद के पद पर भेजा गया है।