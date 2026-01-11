Unnao rape case: कुलदीप सिंह सेंगर की पुत्री की दिल्ली के पत्रकारों को नसीहत, जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन

इस संबंध में ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने बताया है कि आपकी पहचान कांग्रेस ने पहले ही उजागर कर दी है, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी एक्स पर शेयर किया है। जिसमें पीड़िता की मां प्रियंका गांधी के साथ कार की छत पर बैठी है जो चुनाव प्रचार के समय का है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने पीड़िता की मां को टिकट दिया था। जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके साथ ही ऐश्वर्या सेंगर ने एक्स पर एख अन्य पोस्ट किया है। जिसमें लिखा कि दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार सच्चाई से कोसों दूर हैं। उन्नाव की आवाज पूरे देश में गूंज रही है।