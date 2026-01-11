पूर्व सपा विधायक उदय राज यादव ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले- की गई साजिश

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुरवा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उदय राज यादव ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक तस्वीरें और वीडियो वायरल कर रहे हैं। जो सच्चाई सामने ला रहे हैं, पीड़िता के पास ऐसा कोई भी वीडियो क्लिप या फोटो है तो उसे भी सामने लाना चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि कोई भी क्लिप पीड़िता के पास कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं है। पीड़िता के समर्थक उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो पीड़िता कह रही है, जबकि कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थक सही चीजों को सामने ला रहे हैं।