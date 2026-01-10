मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- ममता की राज में मार-काट, नहीं पड़ते वोट, राम के नाम पर विपक्ष को पेट में दर्द

Dairy Development Minister Dharampal Singh उन्नाव में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि एसआईआर ने मतदाता सूची को छन्नी की तरह छान दिया है। नई मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। जो फर्जी वोट डालते थे। एसआईआर ने 'SAD' का काम किया है जिससे विपक्ष दुखी (SAD) है। 'सेड' का अर्थ भी समझाया। बोले—(S for shifting, A for absent, D for death) इसके साथ ही पशुधन मंत्री ने 'जी राम जी' और ममता बनर्जी पर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब 'जी राम जी' के अंतर्गत 125 दिनों का काम दिया जाएगा। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ‌