मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- ममता की राज में मार-काट, नहीं पड़ते वोट, राम के नाम पर विपक्ष को पेट में दर्द

Dairy Development Minister Dharampal Singh उन्नाव में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। बोले एसआईआर से विपक्ष दुखी हैं। ममता बनर्जी, जीरामजी, और अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jan 10, 2026

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते मंत्री धर्मपाल सिंह (फोटो सोर्स- बीजेपी मीडिया प्रभारी)

फोटो सोर्स- बीजेपी मीडिया प्रभारी

Dairy Development Minister Dharampal Singh उन्नाव में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि एसआईआर ने मतदाता सूची को छन्नी की तरह छान दिया है। नई मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। जो फर्जी वोट डालते थे। एसआईआर ने 'SAD' का काम किया है जिससे विपक्ष दुखी (SAD) है। 'सेड' का अर्थ भी समझाया। बोले—(S for shifting, A for absent, D for death) इसके साथ ही पशुधन मंत्री ने 'जी राम जी' और ममता बनर्जी पर पूछे गए सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब 'जी राम जी' के अंतर्गत 125 दिनों का काम दिया जाएगा। काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ‌

पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी कार्यालय में बैठक की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने "विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण" को ग्रामीण विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। बोले- "पहले मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं कार से आती थीं और फर्जी रुपए लेकर चली जाती थीं। कोई काम नहीं होता था।

काम नहीं तो मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

धर्मपाल सिंह ने कहा कि पहले 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिनों का काम दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात रोजगार की गारंटी है‌। जिन्हें काम नहीं मिलेगा, उन्हें इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी का भत्ता दिया जाएगा। यदि मजदूरी के भुगतान में देरी होती है, तो उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा। योजना के अंतर्गत 'जी राम जी' में मजदूरों को खेती के समय कार्य नहीं किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने गरीबी नहीं, गरीबों को दूर किया है। मनरेगा के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया और संविधान को बदलने का कार्य किया गया।

पीडीए में केवल परिवार रह जाएगा

धर्मपाल सिंह ने कहा कि एसआईआर के लिए विपक्ष को इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना चाहिए कि उसने बढ़िया काम किया है। विपक्ष को तकलीफ है कि एक व्यक्ति के चार जगह नाम थे और फर्जी वोट डाला जा रहा था। उसका अंत हो गया; अब फर्जी वोट नहीं पड़ेंगे। विपक्ष दुखी है कि फर्जी वोट कट रहे हैं। एसआईआर के बाद मतदाता सूची छनकर आ गई है‌। पीडीए में केवल उनका परिवार रह जाएगा और कुछ नहीं।

ममता बनर्जी पर भी किया बड़ा हमला

ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके पास एक पेन ड्राइव है। यदि उन्हें कोई छेड़ेगा तो वह छोड़ेंगी नहीं के सवाल पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि चुनाव के समय बंगाल में वोट नहीं पड़ते थे। मार-काट करके लोगों को डराया जाता था। मतदाता वोट डालने के लिए नहीं जाते थे। अब लोग वोट डालने के लिए निकल रहे हैं तो ममता के पेट में दर्द हो रहा है।

सुवेंदु अधिकारी और अमित शाह पर दिया जवाब

सुवेंदु अधिकारी और अमित शाह पर लग रहे आरोप के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि अमित शाह को पाकिस्तान भेज दिया जाए तो वहां पर भी सरकार बना लेंगे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, विधायक श्रीकांत कटियार, पंकज गुप्ता, बृजेश रावत, आशुतोष शुक्ला, अनिल सिंह सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे।

10 Jan 2026 07:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / मंत्री धर्मपाल सिंह बोले- ममता की राज में मार-काट, नहीं पड़ते वोट, राम के नाम पर विपक्ष को पेट में दर्द

