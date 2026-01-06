साक्षी महाराज ने कहा कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हुआ अन्य, जिले का नाम भी बदनाम हुआ

फोटो सोर्स- सूचना विभाग उन्नाव
Sakshi Maharaj Said about Kuldeep Singh Sengar उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत देर से न्याय किया है। उसका सम्मान करना चाहिए था। पहले ही उन्नाव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर बदनाम करने का प्रयास किया। साक्षी महाराज बदरका में चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जिला प्रशासन की तरफ से स्टॉल लगाया गया था। जिसमें प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी गई थी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी उपस्थित थे।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब इस संदर्भ में लोगों ने बोलना शुरू किया है। न्यायालय को नीर, क्षीर, और विवेकनी बुद्धि के आधार पर निर्णय करना चाहिए।
साक्षी महाराज ने कहा कि मेरा मानना है कि अब तक कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्याय हुआ है। यह राजनीति है, और इसी राजनीति के कारण दुर्दिन देखना पड़ा है। मैं साक्षी हूं; क्या सही है और क्या गलत है, यह कुलदीप सिंह सेंगर अच्छी तरह जानते हैं।
साक्षी महाराज ने कहा कि जिन्होंने हत्या और अन्याय किया है, उन्हें जमानत नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है। उसका मैं सम्मान करता हूं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, हम केवल उसकी निंदा कर सकते हैं। इसका निर्णय सरकार करेगी।
