साक्षी महाराज ने कहा कुलदीप सिंह सेंगर के साथ हुआ अन्य, जिले का नाम भी बदनाम हुआ

Sakshi Maharaj Said about Kuldeep Singh Sengar उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत देर से न्याय किया है। उसका सम्मान करना चाहिए था। पहले ही उन्नाव का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर बदनाम करने का प्रयास किया। साक्षी महाराज बदरका में चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती में शामिल होने के लिए आए थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जिला प्रशासन की तरफ से स्टॉल लगाया गया था। जिसमें प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी दी गई थी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी उपस्थित थे।