लखनऊ-कानपुर रेल खंड पर 42 दिन का मेगा ब्लॉक: डीआरएम पहुंचे गंगा पुल, जानें क्यों लिया गया?

Lucknow to Delhi and Jhansi route disturbed: लखनऊ और कानपुर के बीच स्थित गंगा ब्रिज पर 42 दिनों के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान डाउन लाइन पर गाड़ियों का संचालन बंद रहेगा। इसी क्रम में मंडल रेल प्रबंधक (DRM Lucknow) ने आज कार्य स्थल गंगा ब्रिज का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बातचीत करते हुए डीआरएम ने बताया कि पुरानी स्लीपर को बदलकर स्टील स्लीपर लगाए जाएंगे, जिसके लग जाने से गाड़ियों की स्पीड 30 से बढ़ाकर 75 और फिर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की कर दी जाएगी। इधर जिला दैनिक यात्री संघ ने डीआरएम को कोरोना काल में बंद की गई ट्रेन को फिर से शुरू करने और मेमू ट्रेनों का संचालन शुक्लागंज से किए जाने की मांग की है। निरीक्षण के दौरान अन्य अधिकारी गण भी मौजूद थे। ‌

