दर्दनाक घटना: धान रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे मां-बेटे करंट लगने से मौत, नानी की हालत गंभीर

उन्नाव•Jul 02, 2025 / 06:45 pm• Narendra Awasthi

Mother and son died due to electric shock in farm उन्नाव में धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर रहे मां-बेटे और नानी करंट की चपेट में आ गए। जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकल गया। आनन-फानन उन्हें उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने मां बेटे को मृत घोषित कर दिया। जबकि नानी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया। लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि सरकारी नलकूप से पानी लेते समय करंट खेत की सुरक्षा की लगाएं गए लोहे के तारों में दौड़ गया। इसकी शिकायत कई बार की गई। लेकिन विभागीय अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। घटना आसीवन थाना क्षेत्र की है।