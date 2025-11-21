पत्नी की हत्या कर आरोपी शव के पास बैठा रहा, पुलिस को फोन कर दी जानकारी, मचा कोहराम

Husband killed his wife with a shovel उन्नाव में घर में रोज-रोज होने वाली लड़ाई-झगड़े से परेशान होकर पत्नी अपने मायके चली गई। वहां से बीते मंगलवार को वापस आई। बृहस्पतिवार की देर शाम पति-पत्नी के बीच फिर बहस शुरू हो गई। पति ने पास में रखे फावड़े से पत्नी पर हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना अचलगंज थाना क्षेत्र की है।