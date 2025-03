जिले में सभी रजिस्ट्री कार्यालय छुट्टियों में करेंगे कार्य, ईद उल फितर पर असमंजस बरकरार, जानें वजह

उन्नाव में अब बचे दिनों में रजिस्ट्री कार्यालय सामान्य दिनों की भांति कार्य करेंगे। प्रमुख सचिव के आदेश के बाद डीएम ने यह निर्णय दिया है। एडीएम वित्तीय एवं राजस्व में यह जानकारी दी है।

उन्नाव•Mar 25, 2025 / 10:29 pm• Narendra Awasthi

उन्नाव में जिलाधिकारी के आदेश के बाद 28 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च को समस्त निबंधक कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति काम करेंगे। 31 मार्च के दिन यदि ईद की छुट्टी नहीं होती है तो ही कार्य होगा। यदि 31 मार्च को ईद उल फितर का त्यौहार चंद्र दर्शन के अनुसार निश्चित हुआ तो कार्यालय बंद रहेगा। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सुशील कुमार गौड़ ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष समापन और नवरात्रि के कारण मार्च महीने में बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों का पंजीकरण कराए जाने की संभावना है।‌ जिसको देखते हुए यह आदेश दिया गया है।

