अधिशासी अभियंता और जेई के साथ मारपीट: सात पर मुकदमा, एक गिरफ्तार

Assault on Executive Engineer and JE latest update उन्नाव में जिला पंचायत कार्यालय परिसर में गुणवत्ता विहीन कार्यों के भुगतान को लेकर ठेकेदार ने अधिशासी अभियंता और दो जेई की जमकर पिटाई कर दी। जिला पंचायत कार्यालय में लगे सीसीटीवी का डीबीआर भी अपने साथ ले गए। इस संबंध में सात लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकार नगर मौके पर पहुंच गए। संबंध में जिला पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों से बातचीत की। पुलिस की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि हमलावर प्लानिंग करके कार्यालय पहुंचे थे। चैनल में ताला लगाकर अंदर कार्यालय गए थे। जिससे कि कोई अंदर ना आने पाये। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जिला पंचायत कार्यालय में अधिशासी अभियंता अभिषेक मल्ल, जेई आनंद नारायण और जेई प्रदुम्न त्रिपाठी जिला पंचायत कार्यालय में बैठे थे। इसी बीच सात लोग कमरे के अंदर पहुंच गए और उन्होंने भुगतान के विषय में बातचीत की। इस दौरान माहौल गर्म हो गया और अधिशासी अभियंता और दोनों जेई की पिटाई शुरू कर दी। कमरे से चीख-पुकार आने लगी। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने दरवाजा तोड़कर अभियंताओं को बचाया।
घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई। मौके पर एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी, क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव, अपर मुख्य अधिकारी वर्तिका भी मौके पर पहुंच गई। तब तक हमलावर मौके से जा चुके थे। उत्तर अपने साथ सीसीटीवी का डीबीआर भी ले गए।
मामला हिलौली और भगवंतनगर में नाला निर्माण कार्य से जुड़ा है। जिसका भुगतान बाकी है। अभियंता और जूनियर का कहना था कि निर्माण कार्य मानक के अनुरूप नहीं हुआ है। जिसके कारण भुगतान रोका गया है। संबंधित ठेकेदारों ने भुगतान का दबाव बनाने के लिए मारपीट की है।
जेई आनंद नारायण की तहरीर पर सात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिसमें कुश सिंह, प्रभात सिंह, रिंकू शुक्ला, प्रतीक सिंह, सत्येंद्र सिंह और प्रधान जालापुर शामिल है। जिनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालना सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि नाम जाट अभिलेखों में से प्रभात सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।
