अधिशासी अभियंता और जेई के साथ मारपीट: सात पर मुकदमा, एक गिरफ्तार

Assault on Executive Engineer and JE latest update उन्नाव में जिला पंचायत कार्यालय परिसर में गुणवत्ता विहीन कार्यों के भुगतान को लेकर ठेकेदार ने अधिशासी अभियंता और दो जेई की जमकर पिटाई कर दी। जिला पंचायत कार्यालय में लगे सीसीटीवी का डीबीआर भी अपने साथ ले गए। इस संबंध में सात लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकार नगर मौके पर पहुंच गए। संबंध में जिला पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों से बातचीत की। पुलिस की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ कि हमलावर प्लानिंग करके कार्यालय पहुंचे थे। चैनल में ताला लगाकर अंदर कार्यालय गए थे। जिससे कि कोई अंदर ना आने पाये। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ‌