बांग्लादेशी नागरिक ने कूट रचित दस्तावेज से बनवाया पासपोर्ट, दो मददगार गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने नीरज सिंह यादव पुत्र श्रवण कुमार निवासी मुकुंद खेड़ा टीकरगढ़ी थाना दही और नूर पुत्र अब्दुल हकीम निवासी एकता कॉलोनी कुतुब शेर सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। नूर उन्नाव सदर कोतवाली स्थित जामा मस्जिद के सामने शादाब के यहां किराए के मकान पर रहता है। पुलिस ने बताया कि नीरज सिंह और नूर आलम ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद आलम निवासी ग्राम गढ़ी माजरा टीकाकारी थाना दही को फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों को बनवाने में मदद की है। जिसका पासपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। ‌इसके बदले में दोनों ने आर्थिक लाभ भी लिया है।