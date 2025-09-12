बांग्लादेशी नागरिक ने कूट रचित दस्तावेज से बनवाया पासपोर्ट, दो मददगार गिरफ्तार

Bangladeshi citizen made passport with forged documents उन्नाव में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक उन्नाव का तो दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। पकड़ा गया अभियुक्त जामा मस्जिद के पास किराए के मकान में रहता है। पुलिस के दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया है। पकड़े गए अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास भी है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने नीरज सिंह यादव पुत्र श्रवण कुमार निवासी मुकुंद खेड़ा टीकरगढ़ी थाना दही और नूर पुत्र अब्दुल हकीम निवासी एकता कॉलोनी कुतुब शेर सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। नूर उन्नाव सदर कोतवाली स्थित जामा मस्जिद के सामने शादाब के यहां किराए के मकान पर रहता है। पुलिस ने बताया कि नीरज सिंह और नूर आलम ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद आलम निवासी ग्राम गढ़ी माजरा टीकाकारी थाना दही को फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों को बनवाने में मदद की है। जिसका पासपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। इसके बदले में दोनों ने आर्थिक लाभ भी लिया है।
दही थाना पुलिस ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नसीम को लखनऊ की सरोजिनी नगर पुलिस ने बीते 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गई थाना अवनीश कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक पंकज कुमार, हेड कांस्टेबल प्रहलाद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल है।