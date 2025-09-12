Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

बांग्लादेशी नागरिक ने कूट रचित दस्तावेज से बनवाया पासपोर्ट, दो मददगार गिरफ्तार

Bangladeshi citizen made passport with forged documents उन्नाव में बांग्लादेशी नागरिकों को कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से पासपोर्ट बनाने में मदद करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनमें एक सहारनपुर का है।

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 12, 2025

पुलिस की गिरफ्त में मददगार (फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)
(फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया)

Bangladeshi citizen made passport with forged documents उन्नाव में पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिक को पासपोर्ट और फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिसमें एक उन्नाव का तो दूसरा सहारनपुर का रहने वाला है। पकड़ा गया अभियुक्त जामा मस्जिद के पास किराए के मकान में रहता है। पुलिस के दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संगत धाराओं मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया है। पकड़े गए अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास भी है।

नूर सहारनपुर का रहने वाला

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने नीरज सिंह यादव पुत्र श्रवण कुमार निवासी मुकुंद खेड़ा टीकरगढ़ी थाना दही और नूर पुत्र अब्दुल हकीम निवासी एकता कॉलोनी कुतुब शेर सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। नूर उन्नाव सदर कोतवाली स्थित जामा मस्जिद के सामने शादाब के यहां किराए के मकान पर रहता है। पुलिस ने बताया कि नीरज सिंह और नूर आलम ने गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नसीम पुत्र मोहम्मद आलम निवासी ग्राम गढ़ी माजरा टीकाकारी थाना दही को फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों को बनवाने में मदद की है। जिसका पासपोर्ट भी बनकर तैयार हो गया है। ‌इसके बदले में दोनों ने आर्थिक लाभ भी लिया है।

ये भी पढ़ें

‘तुम्हारे मां-बाप हैं विलेन..मैं रानी बना रखूंगा…’, लड़की का माइंडवाश कर रची घिनौनी साजिश
कानपुर
तुम्हारे मां-बाप विलेन...(फोटो सोर्स- पत्रिका)

बांग्लादेशी नागरिक को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार

दही थाना पुलिस ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक मोहम्मद नसीम को लखनऊ की सरोजिनी नगर पुलिस ने बीते 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक गई थाना अवनीश कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक पंकज कुमार, हेड कांस्टेबल प्रहलाद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल है।

Updated on:

12 Sept 2025 09:54 pm

Published on:

12 Sept 2025 09:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / बांग्लादेशी नागरिक ने कूट रचित दस्तावेज से बनवाया पासपोर्ट, दो मददगार गिरफ्तार

