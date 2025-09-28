इंस्पेक्टर क्राइम की अभद्रता से बीजेपी मंडल अध्यक्ष, सभासद नाराज, थाना में धरना प्रदर्शन

BJP worker and official staged dharna at police station उन्नाव में ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि जेई ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। व्यापारियों का कहना था कि पहले से ही यहां दो ट्रांसफार्मर लगे हैं। तीसरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जेई वहीं पर तीसरा ट्रांसफार्मर भी लगाने की बात कर रहा था। विरोध को देखते हुए जेई ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने क्षेत्रीय सभासद को थाने पर बुलाया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं के साथ इंस्पेक्टर क्राइम ने बातचीत की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर क्राइम ने उनके साथ अभद्रता की। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व सभासद पहुंच गए। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है।