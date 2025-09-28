Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

इंस्पेक्टर क्राइम की अभद्रता से बीजेपी मंडल अध्यक्ष, सभासद नाराज, थाना में धरना प्रदर्शन

BJP worker and official staged dharna at police station उन्नाव में भाजपा मंडल अध्यक्ष, सभासद ने थाना में धरना प्रदर्शन करके पुलिस पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। विवाद ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर के हुआ था।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Sep 28, 2025

BJP worker and official staged dharna at police station उन्नाव में ट्रांसफार्मर लगाने के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि जेई ने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। व्यापारियों का कहना था कि पहले से ही यहां दो ट्रांसफार्मर लगे हैं। तीसरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन जेई वहीं पर तीसरा ट्रांसफार्मर भी लगाने की बात कर रहा था। विरोध को देखते हुए जेई ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने क्षेत्रीय सभासद को थाने पर बुलाया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं के साथ इंस्पेक्टर क्राइम ने बातचीत की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर क्राइम ने उनके साथ अभद्रता की। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता व सभासद पहुंच गए। मामला गंगा घाट थाना क्षेत्र का है।

इंस्पेक्टर ने बीच बचाव किया

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली परिसर में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी, सभासद नंदकिशोर मिश्रा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन देने लगे। उन्होंने इंस्पेक्टर क्राइम फूल सिंह पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस बीच इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और उन्होंने धरना पर बैठे कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मौके पर इंस्पेक्टर क्राइम फूल सिंह को भी बुलाया गया। इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की बात कराई। जिसके बाद मामला शांत हुआ है। भाजपा पदाधिकारी ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया।

विवाद ट्रांसफार्मर लगाने को लेकर शुरू हुआ

लखनऊ उन्नाव कानपुर राजधानी मार्ग पर स्थित यूनियन कार्बाइड बिल्डिंग वाली गली में जेई चांद बाबू बिजली कर्मियों के साथ ट्रांसफार्मर लगाने के लिए पहुंचे थे। यहां पर पहले से ही दो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। तीसरा ट्रांसफार्मर लगाने का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पहले से ही दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तीसरा ट्रांसफार्मर लगने से उन्हें काफी दिक्कत होगी। लेकिन चांद बाबू ने ट्रांसफार्मर वहीं लगाने की बात करने लगे। इसकी सूचना गंगा घाट कोतवाली पुलिस को दे दी। इसके बाद गंगा घाट कोतवाली परिसर में पहुंचे सभासद नंदकिशोर मिश्रा और मंडल अध्यक्ष आदित्य त्रिपाठी सहित अन्य के साथ अभद्रता की गई।

Updated on:

28 Sept 2025 09:59 pm

Published on:

28 Sept 2025 09:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / इंस्पेक्टर क्राइम की अभद्रता से बीजेपी मंडल अध्यक्ष, सभासद नाराज, थाना में धरना प्रदर्शन

