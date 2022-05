सामने आया बुलडोजर तो फूट-फूट कर रोया परिवार, कहा- हम तो बीजेपी को देते हैं वोट

Unnao Viral Video: बाबा के बुलडोजर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वीडियो में हाथ जोड़े परिवार बीजेपी वोटर होने की दुहाई देता रहा, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका।

Updated: May 13, 2022 12:14:19 am

उत्तर प्रदेश में इन दिनों प्रदेश में चाहे अपराधी या माफिया या फिर अवैध कब्जा या अतिक्रमण सब कुछ बाबा का बुलडोजर साफ करता जा रहा है। न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी अलग-अलग हिस्सों में अतिक्रमण हटाने वाले बुलडोजरों की खूब चर्चा है। सोशल मीडिया पर आए दिन खूब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इनमें कथित अतिक्रमण के तहत बनाई गई इमारतों पर चलते बुलडोजर दिखाई देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा आया जो और भी बहुत कुछ दिखता है। अतिक्रमण हटाने जब बुलडोजर पहुंता तो अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते लोग, उनके रोते बिलखते चेहरे और उजड़ते मकान-दुकान। ऐसा ही एक वीडियो उन्नाव का सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें परिवार हाथ जोड़ फूट-फूट कर रो रहा और कह रहा कि हम तो बीजेपी वोटर हैं।

Bulldozer Action in Unnao video viral Family said we are BJP Voters