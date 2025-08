उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, मृत्युंजय बहादुर को भेजा गया असोहा

Change in working area of sub inspectors उन्नाव में पुलिस अधीक्षक ने चार उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। उप निरीक्षक मृत्युंजय बहादुर को बेहटा मुजावर से असोहा थाना क्षेत्र भेजा है। इसी के साथ ही थाना दही, थाना बेहटा मुजावर और सोहरामऊ थाना में भी बदलाव किया गया है। जबकि श्याम शंकर मिश्रा का स्थानांतरण रद्द कर दिया गया है। वह सोहरामऊ में बने रहेंगे।