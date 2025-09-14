केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- राहुल गांधी हो चुके हैं निराश, रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भी बोलें

अखिलेश यादव ने कहा था कि यही हालात रहे तो इंडिया में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं पर पूछे गए सवाल पर अपनी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह चोर, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दें। देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के दौरान राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से एक रुपये भेजा जाता है तो 15 पैसे लाभार्थी के पास पहुंचता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है। लाभार्थियों के खाते में पूरा पैसा पहुंच रहा है। देश का प्रदेश में अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नंबर नहीं है। लेकिन मुंगेरीलाल के हसीन सपने जरूर देखें। 2047 तक किसी को मौका मिलने वाला नहीं है।