केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- राहुल गांधी हो चुके हैं निराश, रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर भी बोलें

Keshav Prasad Maurya said Congress indigestion and Ram Bhadracharya mini Pakistan statment उन्नाव में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह फ्रस्ट्रेशन में है। सत्ता पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। पहले परमाणु बम, फिर भूकंप और अब हाइड्रोजन बम छोड़ने की बात कर रहे हैं। देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार चुन लिया। विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी संवैधानिक दायित्वों को भी पूरा नहीं करते हैं। जहां कहीं भी चुनाव होगा। जनता उन्हें सबक सिखाएगी।
अखिलेश यादव ने कहा था कि यही हालात रहे तो इंडिया में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं पर पूछे गए सवाल पर अपनी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह चोर, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ दें। देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के दौरान राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र से एक रुपये भेजा जाता है तो 15 पैसे लाभार्थी के पास पहुंचता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है। लाभार्थियों के खाते में पूरा पैसा पहुंच रहा है। देश का प्रदेश में अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नंबर नहीं है। लेकिन मुंगेरीलाल के हसीन सपने जरूर देखें। 2047 तक किसी को मौका मिलने वाला नहीं है।
उपमुख्यमंत्री कैसे प्रसाद मौर्य ने रामभद्राचार्य के बयान पर की पश्चिमी यूपी जाते हैं तो उन्हें लगता है मिनी पाकिस्तान आ गए हैं के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। हम सबके विकास के लिए कार्य करते हैं।
भारत-पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाने वाले मैच पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही यह निर्णय लिया है कि हम पाकिस्तान के साथ सीधे किसी प्रकार का मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन बड़े टूर्नामेंटों में हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे।