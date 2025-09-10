दिनदहाड़े लूट की घटना करने वाले लुटेरों के साथ मुठभेड़, दो को लगी गोली, 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित

Encounter with robbers in broad daylight‌ उन्नाव पुलिस ने चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिनमें दो पर 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिनके पास से एक लाख रुपए से अधिक की नगदी बरामद हुई है। एक अन्य घटना में दो शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। जिनके पास से सफेद धातु (चांदी) के पायल और बिछिया बरामद हुआ है। पुलिस को नगदी भी बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों में एक के खिलाफ 25 मुकदमे दूसरे के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज है। यह सफलता एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय थाना पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से मिली है। मामला गंगा घाट थाना और फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।