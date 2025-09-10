Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उन्नाव

दिनदहाड़े लूट की घटना करने वाले लुटेरों के साथ मुठभेड़, दो को लगी गोली, 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित

Encounter with robbers in broad daylight उन्नाव में पुलिस एनकाउंटर में दो को गोली लगी है। ‌कुल दो अन्य को गिरफ्तार किया गया है। जिनमें एक के ऊपर 25 और एक के ऊपर 24 मुकदमे दर्ज हैं। ‌

उन्नाव

Narendra Awasthi

Sep 10, 2025

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस सोशल मीडिया

Encounter with robbers in broad daylight‌ उन्नाव पुलिस ने चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जिनमें दो पर 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिनके पास से एक लाख रुपए से अधिक की नगदी बरामद हुई है। एक अन्य घटना में दो शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। जिनके पास से सफेद धातु (चांदी) के पायल और बिछिया बरामद हुआ है। पुलिस को नगदी भी बरामद हुई है। पकड़े गए अभियुक्तों में एक के खिलाफ 25 मुकदमे दूसरे के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज है। यह सफलता एसओजी, सर्विलांस और स्थानीय थाना पुलिस टीम के संयुक्त प्रयास से मिली है। मामला गंगा घाट थाना और फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

दिनदहाड़े लूट की घटना को दिया था अंजाम

उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर कॉलोनी में महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की घटना करने वाले अभियुक्तों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनके पास से लूटी गई नगदी बरामद हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त रामू पुत्र गुरु प्रसाद निवासी रसूलपुर बछरावां रायबरेली और राजू पुत्र हफीज निवासी गुटकुशहन फुलेंडी थाना बछरावां रायबरेली शामिल है।

ये भी पढ़ें

मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या: अदालत ने आरोपी को सुनाई फांसी की सजा
बांदा
अदालत ने सुनाई फांसी की सजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)

क्या कहते हैं अपर पुलिस अधीक्षक?

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गंगा घाट थाना क्षेत्र अंतर्गत लखापुर गांव के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ कानपुर बाईपास त्रिभुवन खेड़ा तिराहा पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। दो बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया गया। जिस पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा में चलाई गई गोली में दोनों अभियुक्तों को पैरों में लगी। जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है।

शातिर चोर पकड़े गए

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिनमू राकेश कुमार पुत्र सरजू रविदास और मंजीत पुत्र रामचरण निवासी गाना संत खेड़ा सफीपुर शामिल है। ‌मंजीत के खिलाफ जिले के अलग-अलग थाना में 25 मुकदमे दर्ज है। जबकि राकेश के खिलाफ जिले के ही अलग-अलग थाना क्षेत्र में 24 मुकदमे दर्ज है। जिनके पास से सात जोड़ी पायल और सात जोड़ी बिछिया बरामद हुआ है। जो सफेद धातु के हैं।

क्या कहती है फतेहपुर 84 थाना पुलिस?

फतेहपुर 84 थाना पुलिस ने बताया कि बरामद चोरी का सामान और नगदी औरास, मांखी मैं हुई चोरी की घटना का है। गिरफ्तार करने वाली टीम में फतेहपुर 84 प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार उप निरीक्षक न्यूटन कुमार सिंह, एसओजी निरीक्षक जयप्रकाश यादव, उप निरीक्षक ज्ञान सिंह सर्विलांश सेल से उपनिरीक्षक विनोद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2025 10:07 pm

Published on:

10 Sept 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / दिनदहाड़े लूट की घटना करने वाले लुटेरों के साथ मुठभेड़, दो को लगी गोली, 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.