7 महीने कर रहे थे चोरी, इकट्ठा किया गया 15 लाख का सामान पुलिस ने एक झटके में किया बरामद

Five thieves including a businessman arrested: उन्नाव में पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा किया है जिसमें पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सभी का अपराधी इतिहास भी है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से सोने-चांदी के जेवर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोटरसाइकिल बैटरी, टेंपो आदि बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों में से एक के खिलाफ 17 और अन्य के खिलाफ चार-चार मुकदमे दर्ज थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने यह बरामदगी की है। कुल चार चोरियों का खुलासा किया गया है। जिसमें पांच अभियुक्त पकड़े गए हैं। जिनमें तीन सदर कोतवाली, एक-एक सफीपुर और अजगैन थाना के रहने वाले हैं।