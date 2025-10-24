Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

जेल में 3 साल रहकर बहुत दर्द सहा, अखिलेश यादव से पहली मुलाकात पर बोले इरफान सोलंकी

Former MLA Irfan Solanki first meeting with Akhilesh Yadav कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जेल से छूटने के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मुलाकात की। बोले कि जेल में रहकर उन्होंने बहुत दर्द सहा है। इस मौके पर विधायक पत्नी और परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।

2 min read

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 24, 2025

Former MLA Irfan Solanki first meeting with Akhilesh Yadav कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुरे वक्त पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक परिवार की तरह उनका साथ दिया। पत्नी को सीसामऊ का टिकट देकर परिवार का सम्मान बढ़ाया। इरफान सोलंकी जेल से छूटने के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी।

3 साल बाद हाई कोर्ट से मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। इस मौके पर उनकी विधायक पत्नी नसीम सोलंकी और बच्चे भी मौजूद थे। इरफान सोलंकी ने कहा कि पिछले 3 साल से वह जेल में थे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी कानूनी मदद की। उन्हें काफी परेशानी हुई। लेकिन पार्टी और कार्यकर्ताओं के समर्थन से हौसला नहीं टूटा।

2027 में पीडीए की सरकार बनेगी

इरफान सोलंकी ने कहा कि पीडीए जिंदाबाद था, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे तो 2027 का विधानसभा चुनाव में सीसामऊ से लड़ूंगा। पीडीए सरकार बनने पर क्या दर्ज मुकदमे वापस होंगे पर उन्होंने कहा कि 2027 में निश्चित रूप से पीडीए की सरकार बन रही है। बिहार चुनाव पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बोले तेजस्वी यादव को महा गठबंधन ने मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है वह दुआ करते हैं कि देसी यादव मुख्यमंत्री बन जाए।

आगजनी, कब्जा आदि के मुकदमे दर्ज

सीसामऊ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर आगजनी और जमीन पर कब्जा करने सहित कई अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दिसंबर 2022 में उन्हें जेल भेजा था। इस बीच अदालत से सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। उपचुनाव में सपा ने उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया। जिन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के सुरेश अवस्थी को हराकर विधायक बनी।

24 Oct 2025 07:12 am

