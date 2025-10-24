जेल में 3 साल रहकर बहुत दर्द सहा, अखिलेश यादव से पहली मुलाकात पर बोले इरफान सोलंकी

Former MLA Irfan Solanki first meeting with Akhilesh Yadav कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी पत्नी विधायक नसीम सोलंकी के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुरे वक्त पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक परिवार की तरह उनका साथ दिया। पत्नी को सीसामऊ का टिकट देकर परिवार का सम्मान बढ़ाया। इरफान सोलंकी जेल से छूटने के बाद पहली बार अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए थे। इस मौके पर उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं भी दी।