मध्य प्रदेश से खरीद कर दिल्ली में बेचने की थी तैयारी, उन्नाव में 10 लाख का गांजा बरामद

Ganja worth Rs 10 lakh recovered in Unnao: उन्नाव में पुलिस ने 10 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। जिसे मध्य प्रदेश से खरीदा गया था और वेगनार कार से दिल्ली में बेचने की के लिए ले जा रहे थे। रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण कार रुक गई। पुलिस की पूछताछ में सभी घबरा गए। कार में बैठे लोग डर के मारे भागने लगे। पुलिस ने दौड़ा कर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में रात में पता चला कि कर में 10 लाख रुपए का गांजा है। जिसे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने से पुलिस ने राहत की सांस ली। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यह सफलता स्वाट, सर्विलांस और थाना कोतवाली क्षेत्र की संयुक्त टीम को मिली है।