12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उन्नाव

रेलवे के आधुनिकीकरण का लाभ नहीं मिलेगा यात्रियों को, जीएम उत्तर रेलवे ने कहा- गुड्स ट्रेन बहुत

Inspection by General Manager, Northern Railway: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने तो अपने आप को तो अपडेट और अप टू डेट कर लिया। लेकिन स्टेशन परिसर में खामियां रह गई।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Apr 12, 2026

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के साथ डीआरएम लखनऊ, फोटो सोर्स- पत्रिका

फोटो सोर्स- पत्रिका

General Manager of Northern Railway inspects Unnao Junction Railway Station: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की, मुख्य गेट पर अतिक्रमण, टूटे फुटपाथ, टेढ़े-मेढ़े पोल को लेकर अधिकारियों की खिंचाई की। रेलवे के आधुनिकीकरण का लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा है के सवाल पर उन्होंने कहा कि मालगाड़ियां (goods trains) की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ियों की समय सारणी को रीशेड्यूल नहीं किया जा रहा है। लखनऊ-कानपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों के उन्नाव स्टॉपेज न होने पर भी उन्होंने कहा कि इसको देखा जाएगा।
जीएम के आने की खबर से रेलवे अधिकारी सतर्क

महाप्रबंधक पहुंचे उन्नाव रेलवे स्टेशन

उत्तर प्रदेश के उन्नाव के जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे के आने के पहले ही उन्नाव स्टेशन की व्यवस्था कर चौबंद कर ली गई थी। सभी अधिकारी और कर्मचारी ड्रेस में थे, टोपी भी दुरुस्त थी, आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी 'अप टू डेट' थे। लेकिन स्टेशन के अंदर और बाहर की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए।

गंदगी देखकर नाराज़ हुए

रिजर्वेशन काउंटर के पीछे पानी भरा हुआ था जिस पर जीएम की निगाह नहीं गई। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ दुकान अतिक्रमण कर लिया था। इस मौके पर स्टेशन मास्टर और रेलवे पुलिस की क्लास ली। वापसी में पार्किंग स्थल का फुटपाथ टूटा था, जिसे देखकर महाप्रबंधक ने कहा, "अगर नहीं बना सकते हैं तो तोड़कर बराबर कर दें. देखने में अच्छा लगेगा." आगे बढ़े तो एक छोटा फोन 60 डिग्री पर झुका था. स्टेशन मास्टर की तरफ देखकर बोले, "अपने घर में होता तो क्या करते?"

बहुत तेजी से चलेगा काम

पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे ने कहा कि अमृत भारत योजना के अंतर्गत स्टेशन का विकास कार्य हो रहा है। भूमि व्यवस्थाओं के कारण कुछ दिक्कतें आई हैं, लेकिन अब बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महाप्रबंधक ने कहा कि आप केवल यात्री पैसेंजर को देख रहे हैं। पहले कितनी गाड़ियां चलती थी। आज कितनी गाड़ियां चल रही हैं।

मालगाड़ियों की संख्या ज्यादा

गुड्स ट्रैफिक की संख्या भी बढ़ गई है। यदि हम एक क्षेत्र में टाइम टेबल सही करने का प्रयास करते हैं तो दूसरा सेक्शन उसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होंगा, तो टाइम टेबल रीशेड्यूल नहीं हो पता है। कॉर्पोरेट व्यू लेते हुए गाड़ियों के समय का निर्धारण होता है। गाड़ियों के उन्नाव में रुकने के संबंध में उन्होंने कहा कि इसको देखा जाएगा जो भी अच्छा होगा वह किया जाएगा। ‌

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 03:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / रेलवे के आधुनिकीकरण का लाभ नहीं मिलेगा यात्रियों को, जीएम उत्तर रेलवे ने कहा- गुड्स ट्रेन बहुत

बड़ी खबरें

View All

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

उन्नाव में कथा वाचक अवधेश चंद्र लोधी के साथ मारपीट: सच्चाई आई सामने, सीओ ने बताया

घटना की जानकारी देते क्षेत्राधिकारी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
उन्नाव

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने साक्षी महाराज को दिखाया आईना, बोले- ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं

एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह और सांसद साक्षी महाराज, फोटो सोर्स- ChatGPT
उन्नाव

उन्नाव में 128684 मतदाता जोड़े गए, 13128 के नाम काटे गए, जानें सभी विधानसभा के स्थिति

बैठक में मौजूद जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी, फोटो सोर्स- सूचना विभाग
उन्नाव

शिक्षामित्र के लिए बड़ी खुशखबरी: अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, क्या कहते हैं प्रदेश सचिव?

उन्नाव

उन्नाव में मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर का खौफनाक मंजर दो की मौत, दो अन्य घायल

फोटो सोर्स पत्रिक
उन्नाव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.