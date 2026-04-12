उन्नाव में कथा वाचक अवधेश चंद्र लोधी के साथ मारपीट: सच्चाई आई सामने, सीओ ने बताया

Bhagwat Katha vachak assaulted in Unnao: उन्नाव में कथावाचक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित ने थाना में तहरीर देकर घटनाक्रम की जानकारी दी है। जिसमें उन्होंने बताया है कि कथा सुनने के बाद जब पैसे की डिमांड की गई तो उन्हें गाड़ी में बैठकर लखनऊ ले जाया गया। जबरदस्ती शराब पीने के लिए कहा गया, मारपीट की गई। मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्राधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही खबर झूठी है। पैसे के लेनदेन को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सोहरामऊ थाना क्षेत्र के रसूलपुर का है।