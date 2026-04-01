उन्नाव: कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों के पुनः शुरू करने की मांग, DRM से निराश महाप्रबंधक से लगाई गुहार

District Daily Passengers Association submitted memorandum to General Manager of Northern Railway: उन्नाव में कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों को फिर शुरू करने की मांग उठी है। जिला दैनिक यात्री संघ ने उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को ज्ञापन देकर यह मांग की है। इसके साथ ही बनारस से उज्जैन जाने वाली महाकाल एक्सप्रेस के उन्नाव स्टॉपेज की भी मांग की है। ‌इस प्रकार की मांग मंडल रेल प्रबंधक (DRM) लखनऊ से पहले भी की गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोरोना कल के दौरान बंद की गई मेमू ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं किया गया है। कई अन्य गाड़ियों को भी रोक दिया गया था। अब एक बार फिर इन ट्रेनों के शुरू करने की मांग की गई है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजेश कुमार पांडे आज रविवार को उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए आए थे। यहां पर अमृत भारत योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य चल रहा है। ‌