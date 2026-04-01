उन्नाव में 128684 मतदाता जोड़े गए, 13128 के नाम काटे गए, जानें सभी विधानसभा के स्थिति

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आज मतदाता सूची विशेष प्रांगण पुनरीक्षण 2026 के निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया।‌ इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 13128 मतदाता एब्सेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट, या मृत पाए गए हैं। 27 अक्टूबर 2025 को जिले के 2501 बूथों पर 2325053 मतदाता थे, जिसमें 1239887 पुरुष और 1085094 महिला मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जिसमें 407171 मतदाता शिफ्टेड, डुप्लीकेट या मृत पाए गए। 1917882 का ड्राफ्ट रोल कराया गया। इस प्रकार कल 2033438 मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन में सम्मिलित किए गए।‌

जिलाधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर संपर्क किया। 4 नवंबर 25 से 26 दिसंबर 25 तक गणना प्रपत्र का वितरण और डिजिटलाइजेशन का कार्य किया गया। 6 जनवरी 2026 को आलेख निर्वाचन नामावलियों का प्रकाशित किया गया। 6 जनवरी से 27 मार्च के बीच दाखिल किए गए दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया गया। नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी संबंधित मतदाताओं की नोटिस की सुनवाई की गई।