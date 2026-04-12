एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने साक्षी महाराज को दिखाया आईना, बोले- ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी स्वीकार नहीं

MLC Devendra Pratap Singh advice to Unnao MP Sakshi Maharaj: उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने ब्राह्मणों को लेकर बड़ा बयान दिया था। जिसे गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने अभद्र टिप्पणी बताया और बोले किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सिर्फ एक जाति होता तो उसे युगों का निर्माता नहीं कहा जाता। साक्षी महाराज के बयान को विवादित बयान बताया। ब्राह्मणों के राष्ट्र के लिए त्याग और बलिदान से अपरिचित होने के कारण उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। पत्र में ऋषि दधीचि से लेकर गोस्वामी तुलसीदास, लता मंगेशकर, आर्यभट्ट, सीवी रमन, चंद्रशेखर आजाद मंगल पांडे आदि को याद किया।