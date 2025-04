खुशखबरी: कानपुर-लखनऊ के बीच मेमू, एलटीटी-लखनऊ, शताब्दी सहित कई अन्य गाड़ियां फिर पटरी पर लौटी

Good news, Memu, LTT-Lucknow, Shatabdi and many other trains back on track उत्तर रेलवे के कानपुर और उन्नाव के बीच स्थित गंगा रेलवे ब्रिज के मरम्मत का कार्य चल रहा है। जिसको देखते हुए मेगा ब्लॉक लिया गया था। इस दौरान कई ट्रेनों को रूट में परिवर्तन या फिर कैंसिल कर दिया गया था।‌ उत्तर रेलवे 7 ट्रेनों को फिर से पटरी पर लेकर आई है।

उन्नाव•Apr 01, 2025 / 10:27 pm• Narendra Awasthi

Good news, Memu, LTT-Lucknow, Shatabdi and many other trains back on track कानपुर और कानपुर पुल बायां किनारा के बीच स्थित गंगा पुल में हो रहे मरम्मत को लेकर उत्तर रेलवे ने मेगा ब्लॉक लिया था। इस दौरान लखनऊ से कानपुर के बीच चलने वाली कई गाड़ियों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर उनके रूट में परिवर्तन किया गया था। अब इनमें से कई गाड़ियों को दोबारा पटरी पर लाया जा रहा है। जिसमें आगरा लखनऊ इंटरसिटी, लखनऊ नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, एलटीटी लखनऊ एसी सुपरफास्ट, लखनऊ एलटीटी एसी सुपरफास्ट, लखनऊ चेन्नई एक्सप्रेस और लखनऊ कानपुर मेमू ट्रेन शामिल है। उत्तर रेलवे ने यह जानकारी दी है।