सड़क दुर्घटना में हेड कांस्टेबल की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा

Head constable died in road accident उन्नाव में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब लखनऊ-कानपुर हाईवे पर बाइक सवार हेड कांस्टेबल अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंच गए और घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। पुलिस दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश कर रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।