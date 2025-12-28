सड़क दुर्घटना में हेड कांस्टेबल की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुआ दर्दनाक हादसा

फोटो सोर्स- पत्रिका
Head constable died in road accident उन्नाव में उस समय एक दर्दनाक हादसा हो गया जब लखनऊ-कानपुर हाईवे पर बाइक सवार हेड कांस्टेबल अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हलचल मच गई। पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर मौके पर पहुंच गए और घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। पुलिस दुर्घटना करने वाले वाहन की तलाश कर रही है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर बाइक सवार हेड कांस्टेबल मुकेश कुमार पुत्र बलदेव निवासी रोशनपुरा चरखारी महोबा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकेश कुमार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर दीपक यादव जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने घटना के संबंध में पुलिसकर्मियों से जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि मुकेश कुमार मोटरसाइकिल से आ रहे थे। हुसैन नगर चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
अचलगंज थाना के पीआरबी 112 में मुकेश कुमार तैनात थे। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिनका रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वाहन को बरामद कर चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। जिसके खिलाफ कानून नहीं करवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग