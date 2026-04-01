उन्नाव में मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर का खौफनाक मंजर दो की मौत, दो अन्य घायल

Two motorcycles collide head-on, killing two: उन्नाव में दो तेज रफ्तार अनियंत्रित मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दो बाइक सवार इनको की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल है। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो अन्य का इलाज चल रहा है। जिनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी परीजनों को दी गई। हादसे की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम मच गया।‌ घटना दही थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव पुरवा मार्ग की है।