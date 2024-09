हिन्दू युवती को बुर्का पहना कर ले जा रहा मुस्लिम युवक, पुलिस ने पकड़ा, पूछताछ में बड़ा खुलासा

यह भी पढ़ें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे: पेट्रोलिंग टीम को देख भागे कार सवार, पुलिस की जांच में हुआ बड़ा खुलासा Hindu girl in a burqa with muslim youth, police caught her कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया है कि हसनगंज पुलिस ने उन्हें जानकारी दी कि उनकी बेटी कोतवाली में है। जिसे मोहल्ले का ही रहने वाले इसाक पुत्र ताज मोहम्मद अपने साथ बला सुला कर ले जा रहा था। जिसने उसकी बेटी को बुर्का पहन रखा था। पुलिस की निगाह में आने के बाद लड़की को थाना लाया गया। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया है कि हसनगंज पुलिस ने उन्हें जानकारी दी कि उनकी बेटी कोतवाली में है। जिसे मोहल्ले का ही रहने वाले इसाक पुत्र ताज मोहम्मद अपने साथ बला सुला कर ले जा रहा था। जिसने उसकी बेटी को बुर्का पहन रखा था। पुलिस की निगाह में आने के बाद लड़की को थाना लाया गया।

धर्मांतरण का बना रहा दबाव Hindu girl in a burqa with muslim youth, police caught her युवती के पिता ने बताया कि इसाक पुत्र ताज मोहम्मद बेटी का धर्मांतरण कराने के लिए बहला फुसलाकर ले गया था। जिसने बुर्का भी पहना दिया था। लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। इसके पहले भी कई बार इसाक उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना चुका था। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इसाक मान नहीं रहा था। उन्होंने पुलिस से इसाक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। जिससे कि वह किसी अन्य लड़की को बहला फुसला ना सके।