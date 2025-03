नव संवत्सर 2082: आज के दिन सृष्टि की संरचना की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरू हुई गणना

Hindu New Year 2082, Congratulations with sandalwood on forehead उन्नाव में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2082 का स्वागत ढोल नगाड़ों से किया जा रहा है। देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं।

उन्नाव•Mar 30, 2025 / 03:27 pm• Narendra Awasthi

Hindu New Year 2082, Congratulations with sandalwood on forehead उन्नाव में हिंदू नव वर्ष का स्वागत ढोल-नगाड़ों के साथ किया गया। इस मौके पर राह चलते लोगों को चंदन का टीका लगाकर नए वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2082 के आगमन पर देवी मंदिरों में भीड़ उमड़ रही है। आज प्रथम दिन बड़ी संख्या में भक्तों ने माता के सामने माथा टेका। बाईपास स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर, शुक्लागंज, स्टेशन रोड, नवाबगंज स्थित दुर्गा मंदिर, कुशहरी देवी में दूर-दूर से भक्ति गाना माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज ही घर-घर में कलश की स्थापना हुई। अखंड ज्योति भी चलाई जा रही है। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।