उन्नाव-बालामऊ रेलमार्ग पर गिरा विशाल पेड़, निकलनी थी पैसेंजर ट्रेन, रेल महकमे में मचा हड़कंप

Huge tree fell on Kanpur-Sitapur railway line उन्नाव-बालामऊ रेल मार्ग पर बीती रात बड़ा हादसा टल गया। जब विशाल पेड़ तेज हवा के कारण रेल पटरी पर गिर पड़ा। उसी समय बालामऊ पैसेंजर ट्रेन को गुजर रही थी। ड्राइवर ने ट्रैक पर बढ़ा दे गाड़ी को रोक लिया। जिस गाड़ी टकराने से बच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे की टीम ने पेड़ को पटरी से अलग किया। इसके बाद गाड़ी आगे चली। इस दौरान करीब डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी रही। मामला सफीपुर रेलवे स्टेशन के पास का है।