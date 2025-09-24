उन्नाव-बालामऊ रेलमार्ग पर गिरा विशाल पेड़, निकलनी थी पैसेंजर ट्रेन, रेल महकमे में मचा हड़कंप

Huge tree fell on Kanpur-Sitapur railway line उन्नाव-बालामऊ रेल मार्ग पर बीती रात बड़ा हादसा टल गया। जब विशाल पेड़ तेज हवा के कारण रेल पटरी पर गिर पड़ा। उसी समय बालामऊ पैसेंजर ट्रेन को गुजर रही थी। ड्राइवर ने ट्रैक पर बढ़ा दे गाड़ी को रोक लिया। जिस गाड़ी टकराने से बच गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे की टीम ने पेड़ को पटरी से अलग किया। इसके बाद गाड़ी आगे चली। इस दौरान करीब डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी रही। मामला सफीपुर रेलवे स्टेशन के पास का है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव के उन्नाव सफीपुर बालामऊ रेलमार्ग पर बीती रात एक पेड़ अचानक पटरी पर गिर पड़ा। घटना के समय तेज हवा चल रही थी। बालामऊ से कानपुर आ रही पैसेंजर ट्रेन 54325 सफीपुर रेलवे स्टेशन 6.04 पर थी। जो 8:13 पर खुली। यह ट्रेन बारादेव रेलवे स्टेशन 8.23 पर पहुंच गई। लेकिन इसके आगे रेलवे ट्रैक पर नीम का विशाल पेड़ गिर गया।
बताते हैं तेज हवा के कारण यह पेड़ गिर गया। ड्राइवर की सतर्कता से हादसा नहीं हुआ और चालक ने गाड़ी को पहले ही रोक लिया। गाड़ी के रुकते ट्रेन बैठे यात्री नीचे उतर आए और उन्होंने मौके का आकलन किया। कहने लगे गाड़ी न रुकती तो बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची रेलवे की टीम ने मशीन और आरी की मदद से काटकर पेड़ को रेलवे ट्रैक से हटाया। इसके बाद गाड़ी आगे बढ़ पाई। इस दौरान लगभग डेढ़ घंटा गाड़ी खड़ी रही।