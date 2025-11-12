परिवहन अधिकारियों के इशारे पर अवैध खनन, मौरंग, गिट्टी का अवैध परिवहन, एसटीएफ ने 5 को किया गिरफ्तार

फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस)
Five middlemen of transport department arrested कानपुर एसटीएफ यूनिट और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में संगठित गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य मौरंग और गिट्टी के परिवहन और ओवरलोड वाहनों को बिना किसी रूकावट के मंजिल तक पहुंचाने का काम करते थे। जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी योगदान रहता है। शासन के निर्देश पर एसटीएफ पिछले कई दिनों से मामले की जांच कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आज रात 2 बजे एसटीएफ ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। जिनके पास से विभिन्न कंपनियों के अवैध लेनदेन का 'डाटा' पाया गया। इस कार्य में परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जानकारी मिली है। जिनके सहयोग से अवैध रूप से चलने वाले ओवरलोड ट्रक और डंपर को 'पास' कराया जाता था।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एसटीएफ की कानपुर यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली कि ओवरलोड वाहनों को बिना रोक-टोक 'पास' कराने में लिप्त गिरोह के सदस्य शुक्लागंज से लखनऊ की ओर जा रहे हैं। मुखबिर से सूचना मिलते ही एसटीएफ ने सदर कोतवाली पुलिस के साथ घेराबंदी की और कार से पांच लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह लोग करीब 2 साल से यह कार्य कर रहे हैं।
एसटीएफ की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि ओवरलोड ट्रक और डंपर को पास करने के लिए वाहन चालकों से अवैध वसूली की जाती है। जिसका एक भाग परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाया जाता है। गिरोह के सदस्य मोबाइल, व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से अवैध वसूली का लेनदेन करते हैं। पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि अवैध व्यापार से अर्जित धन से ही उन्होंने मारुति प्रॉक्स और किया क्रेंस की खरीदारी की है। जिसका उपयोग गाड़ियों को पास करने में किया जाता है। इस संबंध में सदर कोतवाली में बीएनएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
कानपुर एसटीएफ यूनिट और सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जिनमें मो. तारिक हुसैन (26) पुत्र मो. सक्कन निवासी हिरन नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव, सुनील सचान (45) पुत्र शिवशंकर सचान निवासी जवाहर नगर थाना घाटमपुर कानपुर नगर, प्रदीप सिंह (32) पुत्र स्व. उदय भान सिंह निवासी स्योदी लाल्हेपुर थाना घाटमपुर कानपुर नगर, नियाज अहमद उर्फ अमन (25) पुत्र स्व. नफीस अहमद निवासी हिरन नगर थाना कोतवाली सदर उन्नाव, श्री किशन (32) पुत्र भगवान दीन निवासी नारायच थाना मोदाहा हमीरपुर शामिल हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 13,800 रुपये नगद, 7 अदद मोबाइल, एक ट्रक (UP91T4610), एक मारुती फ्राक्स (काला रंग), एक किया कैरेन्स (डार्क स्टेटी) बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार, उप निरीक्षक पंकज राज शरद, एसटीएफ कानपुर यूनिट उप निरीक्षक राहुल परमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
