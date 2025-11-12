परिवहन अधिकारियों के इशारे पर अवैध खनन, मौरंग, गिट्टी का अवैध परिवहन, एसटीएफ ने 5 को किया गिरफ्तार

Five middlemen of transport department arrested कानपुर एसटीएफ यूनिट और सदर कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में संगठित गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य मौरंग और गिट्टी के परिवहन और ओवरलोड वाहनों को बिना किसी रूकावट के मंजिल तक पहुंचाने का काम करते थे। जिसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी योगदान रहता है। शासन के निर्देश पर एसटीएफ पिछले कई दिनों से मामले की जांच कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर आज रात 2 बजे एसटीएफ ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया। जिनके पास से विभिन्न कंपनियों के अवैध लेनदेन का 'डाटा' पाया गया। इस कार्य में परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की भी जानकारी मिली है। ‌जिनके सहयोग से अवैध रूप से चलने वाले ओवरलोड ट्रक और डंपर को 'पास' कराया जाता था।