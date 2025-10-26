बेमौसम बारिश का कहर: मौसम विभाग का अलर्ट, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

Unseasonal rain alert मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया की अरब सागर और बंगाल खाड़ी में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। जबकि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यह सभी मौसमी सिस्टम बारिश होने का संकेत दे रही है। जिसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कानपुर मंडल में 27, 28 और 29 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन में भारी बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में भी जमकर बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बारिश होगी।