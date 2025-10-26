बेमौसम बारिश का कहर: मौसम विभाग का अलर्ट, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

फोटो सोर्स- पत्रिका
Unseasonal rain alert मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया की अरब सागर और बंगाल खाड़ी में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। जबकि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यह सभी मौसमी सिस्टम बारिश होने का संकेत दे रही है। जिसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कानपुर मंडल में 27, 28 और 29 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन में भारी बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में भी जमकर बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बारिश होगी।
मौसम वैज्ञानिक ने लोगों से अपील की है की बारिश के दौरान घर से बाहर न निकले। लगातार दो-तीन घंटे बारिश में बड़े-बड़े शहरों में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। 27, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है।
सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि कल 27 अक्टूबर से ऊंचे आसमान में बादलों की आवाज ही बनी रहेगी। दोपहर के बाद हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। 28 अक्टूबर को भारी हो सकती है। कानपुर मंडल के जिलों में भी जबकर बारिश होगी। तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। कानपुर मंडल के जिलों में इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया जिले शामिल है।
मौसम विभाग के अनुसार इटावा में सोमवार को 100 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। जबकि मंगलवार को 91 प्रतिशत बारिश होगी। इसी के साथ बुधवार 29 अक्टूबर को 22 प्रतिशत, गुरुवार 30 अक्टूबर को 73 प्रतिशत, शुक्रवार, 31 अक्टूबर को 25 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। जबकि मंगलवार 28 अक्टूबर का तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।
बड़ी खबरेंView All
उन्नाव
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग