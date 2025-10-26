Patrika LogoSwitch to English

उन्नाव

बेमौसम बारिश का कहर: मौसम विभाग का अलर्ट, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

Unseasonal rain alert आईएमडी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिसके 27 अक्टूबर से बारिश का सिलसिला शुरू होगा। बे मौसम होने वाली बरसात का असर 2 नवंबर तक दिखाई पड़ेगा। इस दौरान आकाशीय बिजली भी सकती है। आंधी तूफान भी चलने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Oct 26, 2025

आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Unseasonal rain alert मौसम वैज्ञानिक डॉ एसएन सुनील पांडे ने बताया की अरब सागर और बंगाल खाड़ी में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अरब सागर में एक डिप्रेशन बना हुआ है। जबकि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यह सभी मौसमी सिस्टम बारिश होने का संकेत दे रही है। जिसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कानपुर मंडल में 27, 28 और 29 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन में भारी बारिश होने की संभावना है। अन्य जिलों में भी जमकर बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में भी बारिश होगी।

लगातार 3 घंटे बारिश होने की संभावना

मौसम वैज्ञानिक ने लोगों से अपील की है की बारिश के दौरान घर से बाहर न निकले। लगातार दो-तीन घंटे बारिश में बड़े-बड़े शहरों में जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। 27, 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक बारिश होने की संभावना है।

आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी

सीएसए कानपुर के मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि कल 27 अक्टूबर से ऊंचे आसमान में बादलों की आवाज ही बनी रहेगी। दोपहर के बाद हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है। 28 अक्टूबर को भारी हो सकती है। कानपुर मंडल के जिलों में भी जबकर बारिश होगी। तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। कानपुर मंडल के जिलों में इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात और औरैया जिले शामिल है।

कैसा रहेगा इटावा का मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार इटावा में सोमवार को 100 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। जबकि मंगलवार को 91 प्रतिशत बारिश होगी। इसी के साथ बुधवार 29 अक्टूबर को 22 प्रतिशत, गुरुवार 30 अक्टूबर को 73 प्रतिशत, शुक्रवार, 31 अक्टूबर को 25 प्रतिशत बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में भी कमी आएगी। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। जबकि मंगलवार 28 अक्टूबर का तापमान 19 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

26 Oct 2025 10:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / बेमौसम बारिश का कहर: मौसम विभाग का अलर्ट, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच इन जिलों में होगी झमाझम बारिश

