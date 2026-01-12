12 जनवरी 2026,

सोमवार

उन्नाव

क्या केशव प्रसाद मौर्य जुलाई में सपा ज्वॉइन करेंगे? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं दिया जवाब

Keshav Prasad Maurya Unnao Visit: उन्नाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। बोले पूरी पार्टी बिहार हार के बाद बौखला गई है। जहां बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह पहुंचे थे।

उन्नाव

image

Narendra Awasthi

Jan 12, 2026

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग)

फोटो सोर्स- उन्नाव सूचना विभाग

Keshav Prasad Maurya Unnao visit: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जब से बिहार का चुनाव हार कर आए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिए उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। उनको मालूम है कि केशव प्रसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया था। इसलिए अखिलेश यादव को डर लगा रहता है। वह चाहते हैं कि ओबीसी का कोई नेता प्रदेश में आगे ना बढ़े। भारतीय जनता पार्टी आगरा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी है। ऐसे में ओबीसी समाज से यदि कोई नेता अध्यक्ष बने तो उन्हें उससे घृणा होती है। उससे नफरत करते हैं‌ इसीलिए उल्टे-सीधे बयान देते हैं।

फर्जी पीडीए, सत्ता में थे तब कहां था फार्मूला? 

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब वह सत्ता में थे, तब पीडीए का फार्मूला कहां चला गया था? वे फर्जी पीडीए चला रहे हैं। उस समय कौन सी कुंभकरण की निद्रा में सो गये थे? उन्होंने दुष्प्रचार में महारत हासिल की है। जिससे करके लोकसभा में सीटें जीत गए हैं।

क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे?

केशव प्रसाद मौर्य जुलाई में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे के सवाल पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सहित विधायक, सांसद, विधान परिषद सदस्य सारे लोग बौखलाए हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने झूठ बोला कि यदि बीजेपी भारी जीत हासिल करेगी तो संविधान और आरक्षण खत्म कर देगी। इसके पहले सदन में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन यह मुद्दा हाथ से निकल गया।

60% आरक्षण में सभी को लाभ

उन्होंने कहा कि सपा ने बाबा साहब का संविधान और आरक्षण खत्म करने का दुष्प्रचार किया, जबकि हमारी सरकार आरक्षण की समर्थक है। 60% में 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, जबकि 21% एससी और दो प्रतिशत एसटी को मिल रहा है। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को मिल रहा है।

बिहार चुनाव में मिली हार से बौखला गए

बिहार चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के नेता बौखला गए हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बिहार पहुंच गए और कहने लगे, "अवध में हराया है, अब मगध में हरायेंगे।" इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुराग अवस्थी और सदर विधायक पंकज गुप्ता भी मौजूद थे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जिले के सभी विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए आए थे। ‌

Published on:

12 Jan 2026 08:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Unnao / क्या केशव प्रसाद मौर्य जुलाई में सपा ज्वॉइन करेंगे? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं दिया जवाब

उन्नाव

उत्तर प्रदेश

