क्या केशव प्रसाद मौर्य जुलाई में सपा ज्वॉइन करेंगे? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वयं दिया जवाब

Keshav Prasad Maurya Unnao visit: केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव जब से बिहार का चुनाव हार कर आए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिए उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। उनको मालूम है कि केशव प्रसाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम किया था। इसलिए अखिलेश यादव को डर लगा रहता है। वह चाहते हैं कि ओबीसी का कोई नेता प्रदेश में आगे ना बढ़े। भारतीय जनता पार्टी आगरा पिछड़ा दलित की त्रिवेणी है। ऐसे में ओबीसी समाज से यदि कोई नेता अध्यक्ष बने तो उन्हें उससे घृणा होती है। उससे नफरत करते हैं‌ इसीलिए उल्टे-सीधे बयान देते हैं।